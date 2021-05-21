В Кемерове состоялся губернаторский прием, посвященный 30-летию социальной службы и Дню социального работника. Сегодня в регионе 34 органа социальной защиты населения, 30 государственных и 86 муниципальных учреждений социального обслуживания, а также центр социальных выплат и льгот. В них трудится свыше 14 тысяч человек, оказывающих помощь более чем 1 миллиону жителей области. 269 лучших представителей отрасли сегодня получили областные награды.

Помочь оформить какие-либо документы, напомнить, когда принять препарат, приобрести что-то в супермаркете, помочь освоить новый тренажёр или интересующее хобби… Задач у социальных работников всегда много. Помимо работы с людьми, находящихся в интернатах, это и работа школ ухода, где обучают людей после потери дееспособности и их родственников адаптироваться к новым условиям.

За 30 лет была сформирована структура учреждений социального обслуживания. Первыми появились детские приюты. Потом задачи были скорректированы – начали заниматься работой с семьёй.

Затем появились центры реабилитации для детей-инвалидов, центры социального обслуживания для взрослого населения. Пожилые граждане, которые не могли самостоятельно себя обслуживать, были взяты на надомное посещение. И все эти преобразования требовали своих специалистов.

Одно из направлений развития службы сегодня – это цифровизация, которая позволит сократить число походов особых категорий граждан в различные учреждения и экономию сил и времени для получения стандартных услуг. Что немаловажно в опасный период пандемии коронавируса.

Социальная защита Кузбасса становится все эффективнее, трансформируясь в соответствии с требованиями времени. Среди важнейших итогов, с которыми отрасль подошла к своему профессиональному юбилею, – успешная реализация системы долговременного ухода, обучение по которой доступно и в онлайн, и в офлайн форматах.

Автор: Кристина Орехова