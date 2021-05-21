Аллея сирени появилась в Кировском районе. Её высадили представительницы Союза женщин Кузбасса и жители ближнего зарубежья, переселившиеся в наш регион.

В этом общежитии живут люди, которые переехали из Казахстана, Узбекистана, Киргизии по государственной программе переселения соотечественников в Россию.

Зоя Чередова признаётся: в 56 лет понадобилась смелость, чтобы поменять страну проживания. Но шаг сделан, и теперь она ждёт, когда на него решатся дети и внуки.

Квартиры в этом общежитии – временные: пока новые жители региона не закончат оформлять документы.

Вопросами социализации и адаптации занимается, в том числе, и Союз женщин Кузбасса.

Сегодня Союз женщин и граждане, недавно приехавшие в Кузбасс, высадили аллею. Каждый куст – в память о девушках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Автор: Анастасия Подоляко