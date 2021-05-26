Более 200 кузбасских спортсменов с особенностями здоровья соревновались за призы губернатора Кузбасса

В Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» состоялся первый фестиваль по адаптивным видам спорта на призы губернатора Кузбасса. Соревнования посвятили 300-летию промышленного освоения региона.









«Спорткомплекс “Металлург” – уникальный объект, где люди с особенностями здоровья получили возможность заниматься любимым видом спорта. Развитие адаптивного спорта – важнейший фактор по созданию условий для социализации людей с особенностями здоровья, их самоопределения. Эти соревнования – наглядный пример того, как спорт меняет жизнь к лучшему», – подчеркнул министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Сборные команды десяти кузбасских муниципалитетов выступили в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, пауэрлифтинге, бочче, компьютерном спорте, шашках и шахматах. В фестивале приняли участие 217 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 10 городов Кузбасса: Анжеро-Судженска, Березовского, Гурьевска, Топок, Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Белова.

Перед началом соревнований для участников и гостей фестиваля провели экскурсию по спорткомплексу «Металлург». Это один из флагманских спортивных объектов региона, который построили в рамках подготовки к 300-летию. Комплекс полностью адаптирован для занятий людей с особенностями здоровья. Уровень оснащения позволяет проводить можно соревнования по 50 паралимпийским видам спорта и реализовывать инклюзивные спортивные проекты не только регионального, но и всероссийского уровней.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.