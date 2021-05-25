В Кемерове завершился чемпионат Сибирского федерального округа по боксу. Кто будет представлять регион уже на российском ринге, расскажет Михаил Захаров.

Особенно интересными стали финальные бои. Пробиться через сито турнира к заветным медалям было непросто. Каждый из участников старался доказать свою силу и что он достоин представлять Сибирь на турнире за Кубок России. В этой группе немало было новых имен. Но и известные боксеры позиций не сдавали. Так, в весовой категории до 56 кг жребий свел двух сильнейших бойцов Павла Гунченко и Никиту Федорченко. Бой между двумя кузбассовцами был равным, только чуть стабильнее оказался Гунченко, он теперь начинает готовиться к Кубку России. В каком весе – определят они вместе с тренером.

С прицелом на всероссийские соревнования выступали и другие наши боксеры. Тренерам есть из кого выбирать команду.

На турнире главным гостем был 10-кратный чемпион мира среди профессионалов Юрий Арбачаков. Он следил за молодыми атлетами и помогал советами.

Сразу после завершения турнира Кузбасс начал готовиться к следующему. В августе в регионе состоится чемпионат страны.

Автор: Виктор Сохарев