Кузбассовцы в юбилейном году высадили свыше 560 тысяч деревьев

Всего в регионе в рамках всероссийской акции Сад памяти» и губернаторской акции «Мой зеленый двор» весной высадили 567,8 тыс. деревьев и кустарников. В акциях по озеленению участвовали более 50 тыс. жителей региона. Об этом рассказали сегодня на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.













«Деревья не только влияют на экологию, способствуют очищению воздуха, но и украшают территорию, делают ее уютнее. Важно, что к акциям по озеленению присоединяются жители Кузбасса. Это означает, что им не все равно, как выглядят их дворы, города и поселки, они хотят оставить будущим поколениям цветущий, зеленый регион», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, международная акция «Сад памяти» проходит в Кузбассе второй год подряд в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В рамках акции высажено уже 507,3 тысячи деревьев. Всего выбрали 264 точки высадки, которые занесены на Всероссийскую интерактивную карту. Завершится акция 22 июня.

Старт акции был дан 30 апреля в Новокузнецке. Губернатор Сергей Цивилев вместе с ветеранами, сотрудниками промышленных предприятий города и молодежью высадили в сквере Бардина липы, рябины и сирень – 76 деревьев по количеству мирных лет, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. К участию в акции привлекли крупные предприятия региона – многие из них помогли муниципалитетам в приобретении посадочного материала.

В день Последнего звонка более 10,6 тысячи выпускников из 369 образовательных организаций высадили 1500 деревьев. Свыше 750 студентов и преподавателей колледжей и техникумов высадили 2744 дерева хвойных и лиственных пород.

В рамках губернаторского проекта «Мой зеленый двор», посвященного 300-летию образования Кузбасса, более 60,4 тыс. деревьев высадили на 484 участках в населенных пунктах. Все точки посадки занесены на специально созданную интерактивную карту проекта.

Единый день посадки леса в рамках акции «Сад памяти» и проекта «Мой зеленый двор» прошел в регионе 14 мая. Озеленение провели на 89 площадках, участники высадили 102,5 тыс. деревьев, из них 13,5 тыс. – в городах и районах, 89 тыс. – в лесном фонде. Так, только воспитанники детских садов и детских домов, учащиеся организаций дополнительного образования высадили за один день более 6 тысяч деревьев.

В этот день возле села Колыон Ижморского округа начали создавать хвойный бор на площади 300 га. Экологическую акцию приурочили к 300-летию Кузбасса. 35 тыс. елей высадили угольщики, работники Западно-Сибирской железной дороги, представители администрации правительства Кузбасса. Всего в Ижморском лесничестве в рамках компенсационного восстановления лесов высадили свыше 1 млн деревьев.

По данным регионального департамента лесного комплекса, одним из самых активных городов стал Новокузнецк. В Орджоникидзевском районе в рамках проекта «Посади лес» при поддержке движения ЭКА высадили 25 тысяч сосен. Всего в городе с начала весны высадили свыше 30 тысяч деревьев. В селе Кузедеево Новокузнецкого района 28 мая создан памятный геоглиф – надпись из 5 тысяч сосен «300 лет Кузбассу». Напомним, по поручению губернатора Сергея Цивилева идут работы по увеличению «зеленых поясов» Кемерова и Новокузнецка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.