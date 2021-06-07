В Кемерове завершился чемпионат России по смешанным боевым единоборствам. Турнир наш регион принимал впервые. В областной центр приехали более 250 спортсменов из 49 регионов страны. Трансляция финальных поединков была доступна на нашем телеканале. Итоги масштабных соревнований подведём прямо сейчас.

Помимо чемпионского пояса, спортсмены оспаривали право войти в состав сборной команды России. В августе Казань примет первенство Европы, а в ноябре чемпионат мира по ММА пройдёт в казахстанском Нур-Султане.

За титул смогла побороться и представительница Кузбасса Вера Буга. Раньше она занималась тайским боксом. Сегодня, выступая в минимальном весе до 47,6 кг, её удары не раз ставили соперниц в тупик. Повторила успех подруги по команде и наша землячка Любовь Сальникова. К золотой медали чемпионата России по вольной борьбе она добавила пояс победителя.

По результатам соревнований женская сборная Сибирского федерального округа заняла первое общекомандное место. Поздравили победителей и вручили награды представители региональной администрации, известные спортсмены и организаторы боев, в том числе и почётный президент Союза ММА России Федор Емельяненко, боксер-профессионал Костя Дзю.

Турнир открыл целую серию соревнований, которые пройдут в год 300-летия со дня промышленного освоения Кузбасса: чемпионат России по триатлону, чемпионат России по боксу среди мужчин и чемпионат мира по парашютному спорту.

А значит, мы вправе рассчитывать на новые победы, что станет лучшим, по признанию самих спортсменов, подарком к юбилею региона.

Автор: Виктор Сохарев