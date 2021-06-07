Ливни пришедшие в Кузбасс на выходных, не прошли незамеченными в большинстве территорий региона. Топило подъезды, улицы и дворы. О некоторых ЧП, причинах, приведших к ним, и реакции контролирующих органов и обслуживающих организаций – в следующем материале.

Несмотря на то, что специалисты Росгидрометцентра в ближайший месяц обещали в регионе засуху, лето в Кузбасс пришло с ливнями. Да такими, что наделали немало бед. Например, во дворе дома №101а по проспекту Шахтеров разлилось целое море.

Скорее всего, потоки воды принесли к решетке мусор, целлофановые пакеты, что привело к уменьшению пропускной способности решетки. На сегодняшний день всё очищено, производятся работы по очистке коллектора в районе этого дождеприемника, то есть работы по очистке выполнены.

Не справлялись с водой дождеприемники не только в Кемерове. В южной столице региона автомобили превращались в плавсредства на улице Хлебозаводской и в Орджоникидзевском районе.

Доставили ливни хлопоты и в местах, где должно быть сухо. В том же Новокузнецке подъезд в 21 доме по улице Павловского превратился в настоящий аквапарк. По предварительной версии, не справились ливнёвки.

А в Белове не повезло жителям дома №53 по улице Октябрьской. Причем уже не в первый раз. На крыше дома ведется плановый ремонт кровли, из-за чего вода проникла и в квартиры.

Промокли и некоторые пассажиры междугороднего транспорта, сообщают пользователи соцсетей. Надзорные органы по всем случаям проводят проверки. Прошедшие на выходных дожди были аномальными. Научили ли они чему-нибудь обслуживающие организации? Ждать ответа осталось недолго: синоптики обещают, что в ближайшие недели «хляби небесные разверзнутся» вновь.

Автор: Сергей Ищенко