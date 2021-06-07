Для старшеклассников Кемерова стартовал трудовой сезон. На работу вышло более 2 тыс. школьников. Чем они будут заниматься, узнавала Арина Мерлова.

Провести время с одноклассниками и… заработать деньги! Александр Нежданов в этом году впервые попал в трудовой лагерь. В прошлом просто не успел: места быстро закончились.

Только в школе №77 в этом году будут трудоустроены 32 старшеклассника. Первая смена продлится до 15 июня. Зарплату получат в зависимости от рабочих дней, в среднем – около 5 тыс. рублей. Плюс материальная помощь. Неплохое подспорье, чтобы собраться к новому учебному году или, например, осуществить свою мечту.

Также первые в списках – школьники из малообеспеченных, многодетных семей, а также подростки, состоящие на профилактических учётах. Кстати, как отмечают педагоги, труд на таких учениках сказывается положительно. Бригада делает влажную уборку, помогает в ремонте помещений, поливает клумбы. С пользой проводят и свободное от работы время.

Всего в этом году только в областной столице будет трудоустроено 2240 школьников от 14 до 18 лет. Шаг во взрослую жизнь. И серьёзное отношение к деньгам — ведь они их сами зарабатывают.

Автор: Арина Мерлова