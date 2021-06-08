Более 300 млрд рублей частных инвестиций были привлечены в экономику региона за два дня Петербургского международного экономического форума. Таковы итоги поездки Сергея Цивилева в северную столицу. Сергей Ищенко расскажет, куда будут направлены эти средства и совпадают ли планы власти с желаниями кузбассовцев.

Кузбасс, разумеется, угольный регион. Однако, одним черным золотом сыт не будешь. Какие еще отрасли экономики перспективно развивать? Мы узнали у кемеровчан.

«Строительство, наверное. Детские садики, детские площадки. Центр города, а с ребенком погулять негде. Нет ни одной площадки детской».

«У нас, в Новокузнецке, есть металлургические заводы, и там нужно модернизировать оборудование, я считаю».

«Машиностроение. В принципе, его много, но оно довольно колхозное. Я думаю, что нужно выходить на новый уровень. Почему бы и нет?»

«Производство, как у нас было, фабрика у нас была кондитерская. И рабочие места были бы, очень было бы интересно».

«Наверное, внутренний туризм. У нас тоже есть, что показать. Яшкинский район, Юрты-Константиновы. Единственная деревянная мечеть, которую не могут восстановить. У нас есть, что посмотреть».

И этот тот самый случай, когда планы власти совпадают с желанием простых кузбассовцев. За два дня Петербургского экономического форума Сергей Цивилев заключил целый ряд соглашений с частными инвесторами, которые касались туризма, производства, строительства.

Речь идет о развитии Шерегеша, где построят новые гостиницы; Новокузнецка, где возведут терминал аэропорта и новый литейно-прокатный комплекс, что поможет местному машиностроению; Калтана, где откроется производство промышленных фильтров для улучшения экологии; Юрги, где появится логистический центр крупной международной торговой компании. Плюс – строительство новых жилых районов в столицах Кузбасса. И это лишь самые крупные подписанные контракты.

В общей сложности в неугольные отрасли экономики за 2 дня было привлечено более 300 млрд рублей частных инвестиций, это сверх выделяемого государством 51 млрд рублей на развитие региона. На 1 рубль средств из федерального бюджета придется почти 6 рублей частных инвестиций.

Только строительство создаст почти 12 тысяч новых рабочих мест, а их реализация трудоустроит 7,5 тысяч кузбассовцев. И это только по самым скромным подсчётам, так как развитие любой отрасли экономики всегда тянет за собой смежные.

Автор: Сергей Ищенко