Этим летом в Кузбассе по программам временной занятости трудоустроят более 10 тысяч подростков. Часть из них пойдут работать в трудовые отряды СУЭК. Правительство Кузбасса уже в 9-ый раз подписывает соглашение с промышленной компанией. Какие вакансии открыты для старшеклассников и где будут работать бойцы, мы расскажем в нашем материале.

Благодаря подписанному соглашению школьники смогут провести лето с пользой. Бойцы трудотряда СУЭК традиционно занимаются благоустройством и озеленением, работают в шести территориях региона, где присутствуют предприятия компании «СУЭК-Кузбасс».

В этом году компания СУЭК трудоустроит более 1000 старшеклассников. Преимущественно это дети горняков и школьники из многодетных и малообеспеченных семей.

У ребят в отряде СУЭК появляются первые записи в трудовой книжке, первый трудовой опыт и свои первые добросовестно заработанные деньги. Значит, лето для них точно проходит не зря.

Автор: Анастасия Подоляко