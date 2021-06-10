Новый цифровой маммограф введен в эксплуатацию в Осинниковской городской больнице, а в Кемеровской городской клинической больнице № 11 начал работу новый флюорограф. Переоснащение медицинских организаций региона проходит в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Переоснащению поликлиник уделяем особое внимание, население во всех городах региона должно иметь возможность пройти диспансеризацию на современном диагностическом оборудовании. Туберкулез и рак молочных желез – распространенные болезни, их диагностика на ранних стадиях позволит людям вовремя начать лечение. Поэтому закупка маммографов и флюорографов – в приоритете. На новые аппараты, которые начали работать в Осинниках и Кемерове, из консолидированного бюджета направлено более 20 миллионов рублей», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За месяц работы в тестовом режиме на цифровом маммографе, установленном в поликлинике Осинниковской городской больницы, смогли обследоваться более тысячи женщин. Для сравнения: старый аппарат 2008 года выпуска мог сделать только 5 тысяч снимков за год в аналоговом качестве. Большая разрешающая способность нового аппарата позволяет получать изображения высокой четкости. К тому же врач может увеличивать различные участки снимка для более детального изучения и заметить мельчайшие патологические изменения, что значительно повышает уровень ранней диагностики рака молочных желез. Еще одно достоинство нового маммографа – автоматическая обработка снимков. Лаборанту больше не нужно работать с химикатами для проявления рентгеновской пленки. Теперь весь процесс выполняет специальная компьютерная радиографическая станция, благодаря которой снижаются затраты времени, а результат пациент может получить в электронном виде на флеш-накопитель.

Более безопасный для пациентов и медицинских работников и новый флюорографический аппарат, который установили в поликлинике № 1 Кемеровской городской клинической больнице № 11. При минимальном уровне облучения он дает максимальную оперативность расшифровки данных. Кроме того, оборудование позволяет передавать полученные снимки дистанционно для анализа и интерпретации изображений специалистами Кузбасса и клиник России.

На новом оборудовании возможно обследовать более 90 пациентов за рабочую смену. Флюорография – один из наиболее информативных рентгенографических методов обследования грудной клетки. Процедура не требует подготовки и поможет быстро диагностировать имеющиеся патологии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.