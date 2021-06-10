Сергей Цивилев наградил победителей педагогических конкурсов и Всероссийской онлайн-олимпиады «Кузбасс–300»

10 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил педагогов – победителей региональных этапов всероссийских конкурсов и областных конкурсов, а также 11 ребят, показавших лучшие результаты на Всероссийской онлайн-олимпиаде школьников «Кузбасс–300».







«Начну со слов благодарности. Мы много говорим о врачах, и это заслуженно. Но мы должны говорить и о других героях, которые смогли организовать обучение детей, сами болели, уходили из жизни. Я говорю о вас, педагогах. Если ошибка врача заметна сразу, то ошибка педагога может стать огромной проблемой через многие годы. Мы понимаем ваш вклад, мы вас ценим», – обратился к победителям региональных и всероссийских конкурсов губернатор Сергей Цивилев в ходе пленарного заседания международной конференции EdCrunch Kuzbass.

Золотой памятный знак «Учитель года Кузбасса» и премию в размере 500 тысяч рублей вручили учителю истории и обществознания средней школы № 8 Топкинского округа Алексею Третьякову – победителю регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», который достиг профессиональных высот в области проектных технологий на уроках истории.

За победу в областном конкурсе «Преподаватель года» золотой памятный знак и премию в размере 150 тысяч рублей получил преподаватель специальных дисциплин профессионального колледжа Новокузнецка Сергей Мельников. Педагог лично подготовил образовательный проект программно-аппаратного учебного комплекса «ПАУК», призванный помочь студентам успешно готовиться к сдаче экзаменов в очном и дистанционном форматах.

Дипломы губернатора Кузбасса и премии в размере 50 и 75 тысяч рублей получили четыре педагога, одержавшие победу в региональных этапах всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Так, педагог дополнительного образования центра детского творчества Киселевска Ирина Литвишко победила в конкурсе «Сердце отдаю детям», на котором представила собственную уникальную физкультурно-спортивную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир движения для всех».

Воспитатель детского сада № 26 Полысаево Ксения Симашина заняла первое место в конкурсе «Воспитатель года России» – «Лесенка успеха». Ксения Вадимовна разработала и успешно реализует программу ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста «Математический калейдоскоп».

Победителем конкурса «Педагог-психолог России» стала профильный специалист центра развития ребенка – детского сада № 3 Новокузнецка Оксана Зданович. Она отличилась уникальным опытом работы по коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инновационной технологии рисования песком Sand-art.

Мастер производственного обучения Сибирского политехнического техникума г. Кемерово Екатерина Брыксина победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года», который в этом году проводился в Кузбассе впервые. Екатерина Сергеевна – автор образовательного проекта «Создание качественных веб-ресурсов», рассчитанного на обучение более 26 тысяч школьников и студентов и переподготовку граждан предпенсионного возраста.

Отдельная благодарность министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования объявлена директору Ягуновской средней школы Кемеровского муниципального округа Татьяне Трезубовой.

Также глава региона наградил 11 лучших участников Всероссийской онлайн-олимпиады школьников «Кузбасс-300». Интеллектуальное соревнование проходило в рамках 300-летия Кузбасса на цифровой платформе «Учи.ру». Всего в олимпиаде приняли участие 300116 участников. Победителями стали 51 415 школьников из всех регионов России. Ученикам 1–11 классов вручили юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса», победители получили дипломы и подарки от образовательной платформы Учи.ру и Mail.ru Group. Учителям и родителям призеров вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Кузбасса.

«Благодаря онлайн-олимпиаде, более 300 тысяч школьников и их родителей со всей страны узнали больше о Кузбассе. Сейчас мы будем отмечать 300-летие Кузбасса. Самому старшему участнику олимпиады сейчас 18 лет, а когда будут отмечать 350-летие Кузбасса, в 2071 году, ему будет уже 68 лет. Уверен, что вы внесете свой значительный вклад в славную историю региона. Как сказал один из победителей конкурса: “Я горжусь историей Кузбасса и тем, что живу здесь”. Это здорово», – обратился к ребятам Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.