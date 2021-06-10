По поручению губернатора Сергея Цивилева, которое он дал в марте текущего года, спорткомплекс в Междуреченске должен открыться для посетителей уже этой осенью.

«Этот объект в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в Междуреченске возводят по просьбам жителей, которые хотят заниматься спортом. Важно, чтобы уже в этом юбилейном году у людей была возможность посещать секции, плавать в бассейне. Общая стоимость объекта – более 807 миллионов рублей. Финансирование идет из федерального, областного и местного бюджетов. Также сюда привлечены частные инвестиции», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Сегодня, 10 июня, глава Междуреченска Владимир Чернов провел на объекте пресс-тур для журналистов. На данный момент в здании возведены все перегородки, установлены светильники, завершен монтаж системы отопления, идут отделочные работы. Готовность объекта составляет 85 %.

Глава города рассказал журналистам региональных СМИ, что в ближайшее время в спорткомплекс поступит оборудование для бассейнов, сауны, фитнес- и тренажерного залов. После монтажа и пусконаладочных работ объект проверят специалисты Роспотребнадзора, пожарные инспекторы и другие контролирующие структуры. Открыть спорткомплекс планируют осенью 2021 года.

Напомним, в спортивном комплексе площадью 8 тыс. кв. м разместятся 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, хореографический, тренажерный и фитнес-залы, скалодром, кафе.

По словам мэра города, заинтересованность в объекте уже проявляют предприниматели, тренеры, спортсмены и семьи с детьми. Власти города ставят перед будущим руководством задачу – создать дружелюбное пространство: дать толчок развитию бизнеса, но при этом обеспечить тренировочную базу для уже существующих спортивных школ. Например, универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей в Междуреченске откроется впервые. Для волейболистов, баскетболистов, борцов и боксеров это мощный потенциал для организации соревнований российского уровня.

«С названием тоже определились – спорткомплекс “Звездный”. Его придумали горожане, оно было среди сотни других, предложенных междуреченцами в соцсетях. Выбрали большим числом голосов. Так что будем растить здесь звезд спорта, создадим для этого все условия. В первую очередь – безопасность и контроль за качеством воды. В бассейне есть собственная лаборатория», – добавил глава Междуреченска Владимир Чернов.

Бассейны смогут принимать единовременно по 65 человек. Спорткомплекс в целом – до 500 детей и взрослых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.