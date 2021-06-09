На площадке международной конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch в Кемерове прошла дискуссия о воспитании дошкольников. Обсуждали, в каком возрасте ребёнку стоит давать гаджет. И как сделать так, чтобы детство не пропало в электронном мире. Ответами эксперты поделились с Анастасией Подоляко.

Психологи подтвердили: дети всё раньше начинают знакомиться с гаджетами. Телефон может стать любимой игрушкой уже в 1,5 года. И эксперты сошлись во мнении: при правильном подходе это может быть даже полезно для развития малыша. Разумеется, если родители смогут сами включиться в процесс и добавить в него элементы обучения.

Отдельное внимание уделили мобильным приложениям. Вера Сухих – один из авторов исследования, посвящённого изучению программ, которые заявляют, что могут научить детей считать и решать простые примеры. Параметров оценки «электронных педагогов» было много. Из основных – в каком виде подаётся информация, как ребенок получает обратную связь, сохраняется ли результат, чтобы его смогли оценить взрослые.

Конечно, «цифровые дети» «модернизируют» и систему образования, начиная с дошкольной. В детских садах Кузбасса вводят занятия по лего-конструированию, робототехнике и даже финансовой грамотности. Запускаются такие проекты, чтобы ребёнок смог пообщаться, например, с ветеранами или людьми разных профессий.

Участники дискуссии поделились опасной тенденцией: современных детей начали рано отдавать в кружки и секции, отчего они стали меньше играть. Поэтому один из важных вопросов – как успешно адаптировать этот процесс под «цифровое детство». По мнению экспертов, куклы, машинки и игра в «прятки» помогают развивать воображение и налаживать контакт как со сверстниками, так и со взрослыми.

Автор: Анастасия Подоляко