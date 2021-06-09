В Кемерове проходит приёмка отремонтированных в этом году дворов. На все объекты распространяется пятилетний гарантийный срок. Работы выполнены по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Не менее 2,5 см, не более 4-х – именно столько по ГОСТу должна быть величина бордюра для маломобильных жителей. Комиссия также проверяет ширину зазоров между бортовыми камнями.

Кроме того, отдельное внимание – тропинкам и отмосткам. Среди проверяющих – представители собственников многоквартирных домов, сотрудники управляющих компаний, специалисты строительного контроля и представители администрации города.

Территории уже благоустроены по адресам: переулок Мичурина, 5, проспект Ленина, 55Б и Химиков, 24. Небольшие недочёты подрядная организация исправит в течение недели. На все объекты распространяется пятилетний гарантийный срок.

Принять участие в программе ещё можно. Для этого жителям региона нужно подать заявку с протоколом решения собственников и проектно-сметную документацию в управляющую компанию. А она уже поможет провести собрания жильцов и оформить бумаги. Главное – желание и готовность объединить усилия.