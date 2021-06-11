VI фестиваль «Готов к труду и обороне» объединил более 4,5 тыс. школьников Кузбасса

11 июня в Белове стартовал региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников региона. Спортивный праздник проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург», построенного к 300-летию Кузбасса.







За победу приехали бороться 136 ребят из 34 территорий региона – победители муниципального этапа. Всего в этом году фестиваль ГТО в Кузбассе объединил более 4,5 тыс. учащихся от 6 до 17 лет. Самые массовые мероприятия прошли в Прокопьевске, Междуреченске, Белове, Гурьевском округе и Беловском районе.

Двухдневная программа фестиваля включает спортивную и конкурсную части. Ребята будут соревноваться в беге на короткую (60 м) и длинные дистанции (1,5 км и 2 км), прыжках в длину с места, плавании, подтягивании на перекладине и наклонах. В рамках творческого задания участники изготовят плакаты «300 лет спортивному Кузбассу».

Команда, победившая в общем зачете, получит переходящий Кубок «Чемпион ГТО Кузбасса», в 2019 году его завоевала сборная команда Беловского городского округа.

Победителей личного зачета спортивной программы фестиваля наградят путевкой в Международный детский центр «Артек» (Республика Крым).

Всего на сегодняшний день в Кузбассе нормативы ГТО выполнили 12 тысяч человек, 85 % из них – дети от 6 до 18 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.