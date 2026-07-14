В ходе образовательного курса программы «СВОи Герои. КуZбасс» ветераны спецоперации освоили 4 очных модуля – основы государственной политики и системы госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления. Помимо этого, прошли управленческие стажировки на предприятиях и в администрациях.

«Продолжим их поддерживать. Поручил наставникам участников разработать для них персональные карьерные треки, чтобы в ближайшее время выпускники программы смогли пополнить управленческую команду Кузбасса», – сказал на заседании Общественного совета региональной программы губернатор Илья Середюк.

Многие участники программы «СВОи Герои. КуZбасс продолжить в вузах. Некоторые уже стали лекторами общества «Знание». Валерий Колмыков назначен советником главы Таштагольского округа. А Вячеслав Ерышкин стал депутатом Совета народных депутатов Гурьевского округа.

Фото: пресс-служба АПК