Компания «Кемеровский машиностроительный завод» стала новым участником федерального проекта «Производительность труда». Завод производит и ремонтирует оборудование для бесперебойной и безопасной работы горнодобывающих предприятий в России и зарубежных странах. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций компания будет оптимизировать процесс ремонта насосного оборудования. Работу проведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Рабочая группа пилотного проекта, в которую вошли эксперты Регионального центра компетенций и работники завода, приступили к диагностике производственных процессов. Они подберут технологии, чтобы уменьшить брак и трудоемкость, сократить время выполнения заказа.

Через шесть месяцев коллектив пилотного участка перестроит рабочие процессы и сможет тиражировать бережливые технологии на других производственных участках.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах.