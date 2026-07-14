На сегодняшний день подано свыше 50 тысяч заявлений о поступлении, что предвещает высокий уровень конкуренции на многие специальности. В этом году в вузах выделено 8 тысяч бюджетных мест, а в системе среднего профессионального образования — более 18 тысяч.

«Кузбасская молодежь осознанно выбирает наши вузы и профессиональные заведения, и это главный показатель доверия к системе образования региона. Мы создаем современные лаборатории, обновляем учебные корпуса и общежития, чтобы ребята учились в комфортных условиях. Для отличников и талантливых ребят предусмотрены региональные льготы и стипендии. Наш приоритет – создать все возможности для того, чтобы они смогли реализовать свой потенциал здесь, в Кузбассе», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Среди вузов лидируют по количеству заявлений крупнейшие учебные заведения региона. Например, в СибГИУ для программ бакалавриата и специалитета подано 8115 заявлений из 1797 мест. В Кузбасском государственном аграрном университете имени В.Н. Полецкова 3924 заявления из 1797 мест приняты на обучение. Абитуриенты особенно заинтересованы в целевых квотах, которых в университете 299. В филиал РГИСИ в Кемерове подано 446 заявлений на обучение по 56 бюджетным и 23 платным местам.

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России зарегистрировано более 9,6 тысячи заявлений от 2,8 тысячи абитуриентов. Самым востребованным факультетом в этом вузе остается лечебный факультет.

Приемная кампания в техникумах и колледжах началась 20 июня. За это время в приемные комиссии поступило 27 273 заявления. В системе среднего профессионального образования в этом году предусмотрено 18 597 бюджетных мест, из них 1 649 мест выделено вузами, реализующими программы СПО.

Наибольший интерес абитуриентов вызывают медицинские специальности, информационные системы, правоохранительная деятельность, юриспруденция, а также эксплуатация и обслуживание электрооборудования, сварочные технологии и ремонт автотранспорта.

Высокий конкурс ожидается в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, Сибирском политехническом техникуме, Кузбасском медицинском колледже, Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме и Новокузнецком торгово-экономическом техникуме.

Фото: пресс-служба АПК.