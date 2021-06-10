Сегодня Международный день привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. В Кузбассе 165 таких участков. Только в 2020-ом году на них зарегистрировано 10 ДТП. Еще четыре – в этом. Как избежать аварии, узнавала Арина Мерлова.

Предупреждающий звонок, красный сигнал светофора – автомобилям стоит остановиться. Однако некоторые водители уверены: сэкономлю минуту, успею проскочить. Правда, получается это не всегда.

Впервые профилактическая акция прошла на переезде малой магистрали. Юные воспитанники учебного центра Кемеровской детской железной дороги раздали водителям памятки и сувенирную продукцию.

Несоблюдение иногда стоит жизни. И здесь главное правило – не пытаться проехать под закрытый шлагбаум. Он может стать смертельной ловушкой.

Автор: Арина Мерлова