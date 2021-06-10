Сотрудники банков, МФЦ, Роспотребнадзора и других учреждений ответили на вопросы топкинцев, которые в основном касались кредитования, способов накопления и возможности защитить свои счета от мошенников. В денежную тему погрузилась и наша съёмочная группа.

Организаторы задумывали фестиваль как праздник для всей семьи. Здесь дети проходят квест. Разумеется, тематический. За каждый пройденный этап они зарабатывают условные деньги. Катя уже заканчивает выполнять задание, в это время её мама получает профессиональную консультацию. Ежемесячно из бюджета семьи большая часть уходит на погашение ипотеки и кредитов.

Кредитование – лишь одна тема. На остальных площадках специалисты рассказывали, как оформить ипотеку с господдержкой, застраховать своё имущество, защититься от мошенников. И одно из самых главных – как начать создавать финансовую «подушку безопасности», даже если кажется, что для этого доход слишком мал.

В фестивале участвуют все возрастные группы: от детей до пенсионеров. И разные категории: педагоги, многодетные семьи, родители, которые воспитывают ребёнка-инвалида, школьники, студенты и сотрудники сельских территориальных управлений.

Фестиваль проводится в рамках проекта Министерства финансов России. И это мероприятие стало ещё одним шагом на пути к развитию финансового образования.

Автор: Анастасия Подоляко