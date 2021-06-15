Организаторы уверяли, что развлечения найдутся на любой вкус.

Основные культурные мероприятия развернулись после 16:00. Улица Весенняя превратилась в выставку под открытым небом. Кемеровчане могли полюбоваться картинами юных художников, изобразивших любимые места столицы Кузбасса.

А рядом проходили мастер-классы фестиваля-конкурса «Керамика – это модно!». Любой желающий, независимо от возраста, мог попробовать создать что-нибудь из глины под руководством опытных мастеров.

Занятия искусством сопровождалось музыкальным батлом лучших баянистов Кузбасса. Все на той же улице Весенней проходил фестиваль «Играй гармонь! Звени частушка!».

У драматического театра выступали коллективы более современной направленности. Там же, на площади, прошел флешмоб, во время которого активисты вынесли 56-метровый флаг России, а собравшиеся хором исполнили гимн.

Более энергичное занятие можно было найти у музыкального театра Кузбасса, где в третий раз проходил фестиваль «Танцующий город».

Ну а сердцем празднования традиционно стала площадь Советов. Здесь развернулись выставки декоративно-прикладного искусства «Кузбасс мастеровой», прошла «Битва хоров», презентация детско-юношеского оркестра «Симфониетта» и выступление местных групп и московской звезды. Всего на улицах Кемерова в День России и День города работало более трех десятков различных площадок. А закончился праздник 10-минутным салютом!

Автор: Сергей Ищенко