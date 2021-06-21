Каждый год в ночь с 21 на 22 июня по всей России зажигаются свечи в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая нашу мирную жизнь. Присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти» может любой желающий, придя на памятные митинги к мемориалам павшим воинам или дома, поставив зажженную свечу в окне.

Так, в Промышленновском округе сегодня в 22:00 зажгутся свечи в 33 населенных пунктах на мемориалах, памятниках и обелисках. В пгт Промышленная зажечь «Свечу памяти» можно будет на Мемориале воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это дань уважения и благодарности героям-бойцам, ветеранам и тем, кто трудился в тылу, приближая Победу. На фронт из Промышленновского района ушло более 11 тысяч человек, 5 тысяч из них не вернулись.

Ежегодно в канун Дня памяти и скорби в Калтане у обелиска Воинам-землякам проходят памятные акции. Память погибших и пропавших без вести придут чтить ветераны войн и труда, активисты детских и молодежных общественных объединений, а также неравнодушные горожане. Выпускники 2021 года зажгут свечи в память о своих сверстниках, выпускниках 1941 года, погибших, защищая Родину. Те, кто не сможет присутствовать на акции, зажгут свечи у мемориальных табличек с именами своих родных, установленных на домах в рамках акции «Сохраним память», которая стартовала в округе 8 мая 2019 года, в рамках Всекузбасского проекта «Дважды Победители». Цель акции – увековечить имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в округе, трудившихся на благо своего города и не доживших до сегодняшнего дня. Уже установлено 76 мемориальных досок на жилых многоквартирных домах, будет сделана еще 51.

В Крапивинском округе акцию планируют поддержать более 500 жителей. В 21:00 они зажгут свечи в своих домах и сделают фото. Из этих кадров ребята-волонтеры смонтируют видеоролик и разместят в социальных сетях.

В разных районах Белова в 22:00 из горящих свечей горожане выложат слова «Помним», «Чтим», «Гордимся», а также фигуры Вечного огня, звезд и журавлей. Так беловчане выражают дань уважения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем тем, кто внес вклад в общую победу над фашизмом.

В Юрге акция пройдет на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 годах. Волонтеры Победы зажгут свечи и выложат из них дорогу к Мемориалу.

Памятные акции пройдут во всех муниципалитетах Кузбасса. Кроме того, до 22 июня можно зажечь электронную свечу памяти на сайте www.деньпамяти.рф.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.