В преддверии Дня медицинского работника мы познакомились с детским хирургом Дарьей Комлевой. О деликатном лечении и уникальных операциях – в нашем следующем материале.

Уже больше 7 лет Дарья лечит малышей с нарушениями работы мочеполовой системы. Проблемы, с которыми пациенты приходят в этот кабинет, всегда деликатные. Помогают профессионализм и опыт врача: и для ребёнка, и для родителей приёмы проходят максимально комфортно.

Большую часть рабочей смены Дарья проводит в операционной. Кстати, за последние годы арсенал хирургов-урологов пополнился новыми методами. Например, уже более года врачи проводят оперативное лечение, которое увеличивает объём мочевого пузыря малотравматичным способом. Специальная инъекция вводится через небольшой прокол, и уже на третий день ребёнка выписывают.

Врач продолжает работать, даже когда снимает белый халат. Дарья перенимала опыт коллег на всероссийских научных конференциях, дважды проходила курсы повышения квалификации. В том числе и благодаря этому в урологическом отделении детской больницы им. Атаманова внедряются новые технологии лечения и проводятся уникальные для нашей области операции.

Автор: Анастасия Подоляко