Сегодня из военкомата Ленинского, Заводского и Центрального районов столицы Кузбасса в различные рода войск отправили 17 человек. Сколько всего кемеровчан отправится в армию, расскажет Сергей Ищенко.

Константин Новосёлов ждал этого дня несколько лет. 22-летний кемеровчанин готовился к службе в армии, получил среднетехническое образование, отучился в ДОСААФ на водителя категории «С». Всё – ради будущей карьеры.

Служить Константин будет на Дальнем востоке. Родители парня за сына, конечно, переживают, но выбранный путь одобряют.

Подобное отношение к службе, как у Константина и его родителей, все больше становится нормой. Во многом благодаря тому, что армия сегодня и 10 лет назад – абсолютно разные структуры, как по оснащению, так и по быту.

Команду: «По машинам!» вместе с Константином у военкомата Ленинского, Заводского и Центрального районов сегодня услышали 17 молодых людей. До 15 июля из Кемерова отправится в армию около 300 человек.

Автор: Сергей Ищенко