С начала года привиться может любой желающий. Сегодня в числе защищённых от новой инфекции – сотрудники сферы культуры областного центра. О том, как работал передвижной пункт вакцинации в филармонии, знает Елизавета Матико.

С 9 утра в филармонии царит не только творческая атмосфера. 50 сотрудников музыкальной организации решили коллективно привиться от COVID-19. Пока осмелились не все. Компанию составили коллеги из музыкального театра имени Боброва и филиала Центральной музыкальной школы имени Чайковского.

Повторную вакцинацию «Спутник V» сотрудники пройдут по плану 12 июля. Однако, если кто-либо из них по каким-то причинам будет отсутствовать в городе, всегда может сделать прививку в медицинском учреждении в течение трёх месяцев.

Для того, чтобы сделать прививку и защитить себя от новой инфекции, достаточно обратиться в любое медицинское учреждение. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, а на месте – заполнить согласие на вакцинацию и анкету о наличии или отсутствии хронических и сопутствующих заболеваний. После прохождения процедуры на руки привитому пациенту выдаётся сертификат на двух языках: русском и английском.

Автор: Елизавета Матико