«Поп-ит», «симпл-димпл», «сквиш»… Ещё год назад в русском языке даже слов таких не было, а сегодня антистресс-игрушки захватывают рынок. Популярность «вечных пупырок» анализируют психологи, маркетологи и специалисты Роспотребнадзора. В теме попыталась разобраться и Анастасия Подоляко.

Ритейлеры называют ситуацию на рынке «пупырчатой пандемией». В последние годы продажи выросли в десятки раз. У Дарьи «поп-ит» появился как раз на волне его популярности. В своё время девушка и крутила «спиннеры», и мяла «слаймы». В целом у всех этих игрушек задача одна – помочь сконцентрироваться или отвлечься.

Занимать чем-то руки во время размышлений – способ не новый. Многие, например, щёлкают шариковой ручкой. Насколько безобидны современные фиджет-игрушки по поручению Роспотребнадзора сейчас определяют сотрудники научно-исследовательских институтов.

Эксперты сходятся во мнении: «поп-иты», «симпл-димплы», «спиннеры», «сквиши» и другие «игрушки для рук» оправдывают своё название только отчасти. Они действительно помогают расслабиться и сконцентрироваться, но снять стрессовое состояние не смогут.

И один из главных вопросов – почему же «поп-ит» стал так популярен? Здесь ответ прост: поспособствовали этому социальные сети. Именно поэтому эксперты пророчат «вечным пупыркам» недолгую славу. И прогнозируют: на их место обязательно придёт что-то новое.

Автор: Анастасия Подоляко