28 июня на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса одной из ключевых тем обсуждения стала вакцинация против коронавирусной инфекции.

«Ситуация продолжает обостряться, за три месяца у нас умерло 197 человек, 472 человека побывали на ИВЛ, то есть в тяжелейшем состоянии, и неизвестно, какие будут еще последствия для здоровья. Среди них не было ни одного, кто бы поставил прививку. Были сложности с вакциной, в некоторых пунктах закончился прививочный материал, но сначала привезли 45 900 доз, которые сразу разошлись по медицинским учреждениям, в воскресенье прибыл самолет, который привез еще 30 000 доз прививок. Итого 75 900 доз поступило в конце прошедшей недели», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как доложил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник, за прошлую неделю в Кузбассе вакцинировано 53 924 человека, в основном это люди трудоспособного возраста, молодежь. В последнее время наметилось снижение активности среди населения старше 60 лет, при этом все 30 человек, которые скончались от ковида за последнюю неделю, – пенсионеры. Всего с начала прививочной кампании в Кузбассе первой аппликацией вакцинировано 376,1 тыс. человек, завершили вакцинацию 269,9 тыс. кузбассовцев, что составляет 21,8 % от подлежащего вакцинации населения.

По информации регионального Минздрава, вакцина в необходимом объеме сегодня есть во всех муниципалитетах, по мере необходимости ее запасы будут пополнять со склада. При этом в некоторых территориях есть отставание по темпам вакцинации.

Кроме того, Алексей Цигельник напомнил, что для повышения доступности и пропускной способности пунктов вакцинации принято решение о продлении их режима работы. Во всех населенных пунктах Кузбасса стационарные прививочные пункты работают до 21:00, часть пунктов – круглосуточно. Уточнить адреса можно на сайте регионального Минздрава.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.