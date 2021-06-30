В ледовом дворце «Кузбасс» состоялось совещание комплексной инспекционной проверки представителей организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Чемпионата мира по волейболу. В нем приняли участие представители АНО «Оргкомитет волейбол 2022», правительства Кузбасса, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств.

Встреча была посвящена осмотру ледового дворца «Кузбасс» как резервного объекта для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Объект проверили на соответствие международным требованиям Международной федерации волейбола. Участники осмотрели спортивные и медицинские помещения, зоны СМИ и телевещателей, обсудили вопросы обеспечения безопасности, транспортной инфраструктуры, рассадки зрителей, архитектуры и строительства. Также делегация проинспектировала ход строительства спортивного комплекса «Кузбасс-Арена».

По итогам проверки были определены ключевые моменты, на которые необходимо обратить особое внимание в рамках подготовки чемпионата мира.

Комплексные инспекционные проверки проводятся в соответствии с комплексным планом по подготовке и проведению в России чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Первая проверка состоялась 18 января 2021 года. Были обследованы международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова, СРК «Арена», СК «Кузбасс-Арена».

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах, в том числе в Кемерове. За 17 дней планируется провести 70 матчей. Главный трофей и медали чемпионата мира будут разыграны в Москве с 7 по 11 сентября.

Строительство «Кузбасс-Арены» началось в 2020 году и будет завершено в первом квартале 2022 года. Общая площадь составит более 51 тыс. кв. м, вместимость – 6000 зрителей. Здесь будут залы для занятий более чем 20 видами спорта, уникальная аэротруба для парашютистов и 50-метровый бассейн.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.