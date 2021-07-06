1000 дней развития: главное

27 августа 2018 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса» в 2021 году. В день юбилея региона профильные ведомства отчитались о проделанной работе в основных сферах деятельности. Особое внимание уделено социально-экономической сфере, строительству новых объектов, привлечению частных инвестиций в региональные проекты.





«Главная цель 300-летия Кузбасса – сделать так, чтобы каждый житель региона почувствовал изменения к лучшему. Мы вместе – команда правительства и неравнодушные жители Кузбасса – последовательно шли к этой дате, строили, ремонтировали, обновляли. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился. Мы заложили прочную основу для дальнейшего развития региона», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Один из ключевых результатов работы за это время – принятие программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. 2 марта 2021 года программу поручил утвердить президент России Владимир Путин, уже 6 марта документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во время его визита в Кемерово. По программе социально-экономического развития регион получит 51 млрд рублей федерального финансирования на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики, реализация программы позволит создать 13 000 новых рабочих мест в неугольных отраслях.

Тогда же Владимир Путин провел совещание по развитию угольной отрасли и поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост перевозок угля в восточном направлении.

«Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить (…), как минимум, плюс 30 % перевозок угля, по сравнению с 2020 годом», – сказал он на совещании по развитию угольной отрасли.

Петербургский международный экономический форум – 2021

Главное событие последних ста дней подготовки к празднованию – Петербургский международный экономический форум. Делегация Кузбасса заключила ряд знаковых для региона соглашений, в их числе: более 300 млрд рублей инвестиций в неугольные отрасли экономики – промышленность, туризм, энергетику, транспорт и др.; почти 12 000 рабочих мест на этапе строительства, более 7 500 новых рабочих мест – по итогам реализации проектов. На каждый рубль федерального финансирования по программе социально-экономического развития до 2024 года удалось получить 6 рублей частных инвестиций. Общее количество новых рабочих мест в неугольных отраслях экономики превысит 20 000.

В середине июня состоялась торжественная церемония закладки камней в основание шести производств, а также нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Новокузнецк.

На новом химическом комплексе на КАО «Азот» разместятся агрегаты для производства аммиака, гранулированного карбамида, пористой аммиачной селитры, жидкой углекислоты, гранулированного сульфата и водорода.

Новое производство соответствует современным стандартам в области экологии и при этом может предложить жителям региона высокопроизводительные современные рабочие места. На строительстве производства задействуют около 7 тысяч человек, на предприятии смогут работать 500 специалистов.

Стартовал новый этап экологической модернизации ПАО «Кокс». Вскоре на предприятии появится новый комплекс коксовых печей без улавливания химических продуктов коксования, который существенно экологичнее батарей, работающих по традиционной технологии.

Экологическая модернизация – один из приоритетов деятельности промышленных предприятий в Кузбассе. Так, в ПАО «Кокс» действуют уникальные технологии, аналогов которым в России нет. В ближайшее время здесь будет построено новое производство, планируемый объем инвестиций составит около 11,6 млрд рублей. Благодаря строительству новой батареи снизится воздействие на окружающую среду, значительно возрастет экономическая эффективность, добавится свыше 130 высокотехнологичных рабочих мест.

В Кузбассе начнется строительство завода по производству сжиженного газа. В строительство инвестирует компания «Газпром». Разработка метаноугольного месторождения предусматривает строительство 110 скважин, что позволит обеспечить загрузку завода до проектной производственной мощности. Сейчас идет перспективное планирование проекта, уточняется количество новых рабочих мест.

С точки зрения экологии добыча метана из угольных пластов и дальнейшее его сжижение позволит перевести карьерную технику и объекты ЖКХ на газомоторное топливо. За период подготовки к 300-летию Кузбасс закупил свыше тысячи новых автобусов, больше половины из них – на газомоторном топливе и добываемый газ (метан) позволит, в том числе увеличить количество метановых заправочных станций.

Также в Новокузнецке появится новый литейно-прокатный комплекс на ЕВРАЗ ЗСМК. Новое производство планируется запустить в 2025 году, оно принесет региону 350 новых рабочих мест. Мощность ЛПК составит 2,5 млн тонн горячекатаного листа в год, будет применяться технология непрерывной горячей прокатки: она позволяет производить горячекатаные рулоны толщиной от 0,8 до 16 мм с уникальным качеством поверхности.

Параллельно в Новокузнецке компания РУСАЛ открывает проект строительства нового электролизного производства НкАЗа. Компания намерена инвестировать в проект 15,5 млрд рублей.

Наконец, новый завод по производству индустриальных фильтров появится в Калтане. Объем инвестиций в новый проект составит 750 млн рублей. Новый завод сможет удовлетворить потребность в современном очистном оборудовании не только Кузбасса, но и других регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. На этапе строительства будут созданы более 100 рабочих мест. Планируется, что продукцию начнут выпускать уже в следующем году.

Кроме того, строительство нового современного аэровокзального комплекса с телетрапами общей площадью 20 000 кв. м стартовало в Новокузнецке. Задача – ввести терминал в эксплуатацию в январе 2023 года. Строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час, а также повысит привлекательность региона для российских и иностранных туристов. Указом президента России Владимира Путина новокузнецкий аэропорт получил имя космонавта Бориса Валентиновича Волынова.

Детские сады и школы

Количество новых детских садов и школ в Кузбассе выросло. С начала 2019 и до конца 2021 года власти планируют открыть 30 новых детских садов, из них 17 уже работают. Регион ждет новые школы: из 14 запланированных к открытию образовательных учреждений работают уже 5, еще 6 школ и 3 учреждения дополнительного образования откроются до конца года.

Ведется капитальный ремонт школ. Для этого в регионе создана губернаторская программа «Моя новая школа». В Кузбассе обновили уже 21 школу, еще 7 преобразятся до конца 2021 года. Проект каждой из них подготовлен совместно с родителями и учениками. За 2015–2017 годы удалось отремонтировать только 5 школ. Параллельно школы получают новые автобусы. С 2019 год по 2021 год регион получил в общей сложности 218 машин. В этом году поступят еще 56.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса ведется активное обновление материально-технической базы учебных заведений. Так, до конца года 166 школ получат современное цифровое оборудование, а еще в 127 школах и 24 техникумах региона оно уже установлено. Кроме того, в Кузбассе работают 70 современных технических центров – «Точек роста». В конце июня в лицее № 15 в Березовском открылась еще одна «Точка роста». До конца 2024 года подобных образовательных центров будет открыто 397. Также открыты 44 инновационные мастерские в девяти техникумах и колледжах региона, к концу 2021 откроют еще 28 в семи образовательных учреждениях (колледжах и техникумах).

Здравоохранение

Совершенствуется система здравоохранения. В 2021 году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 млрд, остальное – региональное финансирование. В медицинские организации поступит 105 новых легковых автомобилей, 80 из них уже в регионе. В ходе подготовки к юбилею (за 1000 дней) открыто 40 новых ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. До конца 2021 года в Кузбассе обновятся еще 40 модульных конструкций – ФАПы и врачебные амбулатории.

Чтобы увеличить количество жителей, прошедших профилактический медицинский осмотрам и диспансеризацию, в 2018-2020 годах начали работать 42 передвижных медицинских комплекса (18 передвижных флюорографов, 6 передвижных ФАП, 14 передвижных маммографов, четыре передвижные стоматологии).

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступают 24 флюорографа и 11 маммографов, а всего более 400 единиц оборудования.

Параллельно ведется строительство Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы № 8 имени В.В. Бессоненко. Сейчас в больнице завершаются отделочные работы, идет монтаж и настройка оборудования. В лечебном корпусе нового инфекционного комплекса запланировано 99 боксов, где при необходимости можно развернуть более 300 коек. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе 71 врач.

Строительство

Строительство – один из драйверов экономики региона, особое внимание уделяется возведению социальных объектов и жилья. За время подготовки к 300-летию Кузбасса построено 209 многоквартирных домов, в том числе 62 социальных – для льготных категорий граждан. В юбилейном году в планах возведение 90 домов, из них более 20 социальных.

Строительство домов идет практически во всех муниципалитетах региона. Всего будет построено 185 домов, до конца 2021 года в эксплуатацию введут 73 МКД, 31 из них – социальные. Итого, до конца 2021 года, новое жилье получат 3,9 тыс. семей. Эти новостройки в регионе возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе возведут 20 новых крупных спортивных объектов. 12 из них уже готовы, в их числе – спорткомплекс «Кузнецкий лед» и новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоильинском районе Новокузнецка. В Белове заработал ФОК «Металлург» – самый крупный спортивный объект от Урала до Дальнего Востока, оборудованный для всех категорий людей с ограниченными возможностями.

Главной отправной точкой инфраструктурных изменений в регионе стало строительство Ледового дворца «Кузбасс». Спорткомплексу нет аналогов в Сибири. ЛДК станет площадкой подготовки кузбасских спортсменов, которые участвуют и побеждают в соревнованиях самого высокого уровня. Площадь спортивного комплекса – 65000 кв. м; в ЛДК могут одновременно тренироваться 1000 спортсменов; вместимость трибун – 6000 зрителей. В центре дворца – арена, оснащенная системой искусственного ледообразования. В ЛДК находятся два бассейна, тренажерный зал и универсальные спортивные залы для игровых видов спорта, гостиница, спа- комплекс, кафе.

За 1000 дней подготовки к юбилею оборудованы 12 площадок ГТО, а также более 80 спортивных площадок по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива», 120 уличных физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках реализации программы «Дни Москвы в Кузбассе».

23 мая состоялось торжественное открытие нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Кемерово им. Алексея Архиповича Леонова. Терминал построен за 12 месяцев и введен в эксплуатацию в мае 2021 года. Строительство нового аэровокзального комплекса было осуществлено в рамках программы модернизации аэропорта Кемерово на средства частного инвестора. Площадь нового четырехэтажного аэровокзала составляет 11,6 тыс. кв. м. Количество телетрапов – 2.

Расселение аварийного жилья

Большое внимание уделяет руководство региона расселению аварийного жилья. Переселение граждан из аварийного жилья ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда», в нацпроект входит федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Общая площадь аварийного жилья в Кузбассе – 485 тыс. кв. метров, то есть 1 344 многоквартирных дома, в которых проживает около 25 тысяч человек. При расселении стоимость жилплощади рассчитывается независимым оценщиком, после чего собственнику предлагают либо денежную компенсацию, либо жилье, равное по площади и стоимости.

Муниципальные образования, в которых количество МКД, признанных аварийными и вошедших в программу, невелико, уже завершили программу расселения – это Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Кемеровский и Яшкинский муниципальные округа.

Из аварийного жилья уже переселено 2 243 семьи – 5099 человек, площадь расселенных жилых помещений составляет 99,63 тыс. квадратных метров.

Культура

Капитальные и текущие ремонты с начала 2019-го проведены, либо будут завершены в 2021 году, в 330 учреждениях культуры.

Одно из главных достижений – строительство Сибирского кластера искусств. Он создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Таких в стране будет всего четыре. Цель кластера – сохранение и развитие единого культурно-образовательного пространства страны, а также повышение культурного влияния России на международном уровне.

Образовательная часть кластера расположена в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: хореографической академии, музыкальной школы, общеобразовательной школы с бассейном, общежития и интерната.

В культурно-образовательную часть войдут: филиал Высшей школы музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский». При этом филиал Центральной музыкальной школы уже работает на базе Центральной детской школы искусств Кемерова, филиал Московской государственной академии хореографии – на базе Кемеровского государственного института культуры.

Первых студентов культурно-образовательный кластер готовится принять к концу 2021 года.

Туризм

Развитие главного кузбасского туристического комплекса «Шерегеш» входит в комплекс мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Кроме того, по поручению Президента России В. В. Путина курорт будет включен в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» в качестве пилотного проекта.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направлена на увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии Российской Федерации. Идеология национального проекта – обеспечить максимальную доступность разнообразных и качественных туристских услуг для населения в целях удовлетворения потребности в отдыхе и личностном развитии, через познание духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

О необходимости модернизации инфраструктурных объектов в Шерегеше не раз заявлял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что на территории курорта появляется все больше отелей, спортивных объектов и туристических центров.

«В июне, на Международном петербургском экономическом форуме, Кузбассу удалось заключить ряд соглашений о развитии туризма. Так, в 2023 году в Шерегеше появится новый гостиничный комплекс. Застройщиком выступает Cosmos Hotel Group, частные инвестиции в проект – 1,2 млрд рублей. Комплекс позволит создать 120 рабочих мест. Кроме того, ожидается строительство нового горнолыжного комплекса в секторе «Б» и создание до 1000 новых рабочих мест. Соглашение подписано с Gleden Invest Group, они планируют вложить в комплекс не менее 5,5 миллиардов рублей. Развитие туристической инфраструктуры,– одна из ключевых задач», – отметил Цивилев.

Сегодня в Шерегеше функционируют 24 гостиницы, открыто 13 летних бассейнов, 10 кафе и 7 ресторанов. Туристам доступны экологические тропы и сплавы, предлагаются маршруты на квадроциклах, рыбалка и велопрогулки.

Важно, что свои программы по продажам пакетных туров на курорт «Шерегеш» в летний период сохранили и федеральные туроператоры. Росту турпотока способствует действующая программа кешбэка от Ростуризма, по которой активно работают региональные туроператоры и гостиницы. Это не только позволило туристам отдыхать в Кузбассе по выгодным ценам, но и поддержало отрасль в целом.

Летом Кузбасс планирует принять около полумиллиона туристов. Уже в прошлом году регион посетило рекордное количество туристов – свыше 330 тысяч человек. В этом году авторские туры и новые экскурсионные маршруты позволят привлечь еще больше путешественников.

Эко-комплекс «Танай» в летний период будет функционировать как летний оздоровительный лагерь, примет 4 заезда детей с 31 мая по 4 августа. В первой смене, которая завершилась 15 июня, приняли участие более 400 детей из разных городов Кузбасса.

Туристический район «Поднебесные Зубья» начал принимать туристов с 15 июня. Гостиница и 11 туристических приютов готовы разместить стационарно до 120 человек (не считая размещения в палатках): любителей пеших туров, сплавов и экскурсий на квадроциклах.

В Шорском национальном парке туристам доступны разнообразные экологические тропы и сплавы.

В целях контроля в муниципальных образованиях на территориях, где в летний период продолжают функционировать горнолыжные комплексы и действуют зоны отдыха, были созданы муниципальные комиссии по приемке объектов к летнему сезону. Все туристские объекты Кузбасса работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ремонт дорог

Ремонт дорожного покрытия в Кузбассе продолжается. С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе будет построено и отремонтировано 784 км дорог, из них за 1000 дней подготовки к юбилею – 615 км.

В 2020 году в Кузбассе завершился капитальный ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк, а в 2019 году завершилось строительство дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. При этом только повышение скорости помогло сократить время в пути между крупнейшими городами ещё на полчаса и теперь поездка займёт 100 минут. Раньше путь между двумя столицами региона занимал более 4,5 часов. Также дорога стала комфортнее и безопаснее для всех участников движения.

А в день празднования 300-летия Мариинска – 15 августа 2020 г. жители получили подарок – дорогу в обход города. Ее строили пять лет, в строительство вложили 3,2 млрд руб. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», вывел с улиц города Мариинска, посёлка Калининского и 2-й Пристани транзитный транспорт – 20 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, чтобы разгрузить пассажиропоток, вокруг Кемерова выстроят северо-западную дорогу. Этот проект отдельной строкой включен в программу социально-экономического развития. Кемерово – единственный областной центр в СФО, у которого нет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», проходит практически по центральным улицам города. Интенсивность движения достигает более 29 тысяч автомобилей в сутки, причем половина потока – большегрузный транспорт. Это наносит вред экологии города, провоцирует пробки на дорогах, увеличивает количество аварий, быстрее изнашивается дорожное покрытие.

К 300-летию в Кузбасс поступило больше тысячи новых вместительных автобусов. Всего с 2019 года в область пришло 1085 автобусов, до конца июля 2021 года ожидается еще 120, хотя изначально планировалось закупить всего 1 100. Автопарк области обновится на 60%.

Благоустройство

Благоустройство дворов также идет полным ходом: с начала 2019 и до конца 2021 года, благоустроят 195 общественных пространств и 1022 двора. До конца года в Кузбассе благоустроят 247 дворов и 58 общественных пространств. На эти цели запланировано направить 1 млрд 121 млн рублей, из них почти 970 млн рублей – федеральные средства, около 30 млн рублей – из областного и 121,7 млн рублей – из местного бюджетов. Работы завершатся в октябре текущего года.

ЖКХ

Сфера ЖКХ тоже активно развивается. С начала 2019 и до конца 2021 гг. обновлено и построено 635 км теплотрасс и водоводов, более 50 котельных реконструировано; из них за 1000 дней – 460 км теплотрасс и водоводов, более 40 котельных; до конца 2021 г. планируют обустроить еще 176 км инженерных сетей и 10 котельных.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.