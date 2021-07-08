7 июля президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основным вопросом стало социально-экономическое развитие Кемеровской области.

В марте 2021 года утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области. Общий объем финансирования – 55,2 млрд рублей на период до 2024 года, из них за счет федерального бюджета – 51,3 млрд.

«Программа рассчитана на несколько лет вперед, и мы не должны забывать о том, что жизнь продолжается, и, если многое нужно сделать, это должно быть сделано, а для этого нужно обеспечить мероприятия финансированием», – подчеркнул президент.

С докладом выступил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил, что мероприятия программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года направлены в основном на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики. Так, реализация экономического блока программы позволит создать к 2024 году порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.

Марат Хуснуллин отметил, что важными составляющими для развития экономики Кузбасса являются меры по повышению инвестиционной привлекательности. В частности, Правительством РФ и Министерством экономики России в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность продления налоговых льгот в части уплаты пониженной ставки страховых взносов для действующих территорий опережающего развития (ТОР).

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо продолжать работу по созданию условий для работы бизнеса.

«До 1 июля должны были быть внесены предложения по поводу продления действия сроков ТОР, в том числе для Кемеровской области, чтобы можно было продолжать и начинать эту работу. Надо это сделать, к сожалению, пока это не выполнено», – отметил президент.

Марат Хуснуллин рассказал об одном из ключевых направлений программы – развитии туристического комплекса «Шерегеш». Он отметил, что в 2021 году из резервного фонда выделено уже 543 млн рублей. Средства направлены на реконструкцию систем водоснабжения, строительство газовой котельной, объектов коммунальной инфраструктуры, примыкающих дорог. Это позволит снять существующие ограничения, что приведет к увеличению количества туристов. В последующие годы также финансирование будет обеспечено.

Заместитель председателя Правительства рассказал о реализации мероприятий социальной сферы. Так, на обеспечение жильем детей-сирот в этом году выделено более 1 млрд, еще 782 млн поступит в 2022 году. По программе ускоренной ликвидации аварийного жилья выделено 2 млрд рублей, что позволит переселить 2600 человек и уменьшить объем аварийного жилья почти на 51 тыс. кв. м. Кроме того, идет работа по строительству многопрофильной больницы в Междуреченске и лабораторного комплекса Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове.

По направлению «экология» в программе предусмотрен переход с угольного теплоснабжения на газовое, а также обновление общественного транспорта в Новокузнецке. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка на 14 тыс. тонн в год. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» планируется направить в регион 2 млрд 165 млн рублей.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья почти двух тысяч человек, проживающих в районе реки Чебалсу города Междуреченска, в программе предусмотрена реконструкция левобережной дамбы на реке Томь, которая находится в аварийном состоянии. 140 млн рублей на реализацию уже выделено из резервного фонда.

«Нужно бы обеспечить завершение работ в текущем году, все это можно сделать», – подчеркнул президент.

Марат Хуснуллин отметил важную работу по строительству и ремонт дорог в регионе. «В 2021 году дополнительно выделено 750 млн на приведение региональных муниципальных дорог в нормативное состояние. Уверены, что до конца сентября деньги будут освоены и жители реально почувствуют улучшения. Один из ключевых проектов программы – “обход” Кемерова. Он снимет транзитный трафик через город, даст возможность развития жилищному строительству, новый импульс развитию и созданию новых рабочих мест», – сказал он.

Президент Владимир Путин отметил, что работу надо начать уже в текущем году. Марат Хуснуллин рассказал, что этот вопрос детально проработан совместно с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым – как только будет готов первый объем документации, начнутся подготовительные работы, закончить проект планируется за 3 года.

Как отметил в докладе заместитель председателя Правительства, идет работа по реконструкции международного аэропорта Кемерово. Финансирование составит порядка 3,5 млрд рублей, совместно с Росавиацией рассматривается возможность выделения этих средств дополнительно.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо оперативно решить вопрос с качеством взлетно-посадочной полосы в кемеровском аэропорту. «Надо этим заниматься, серьезный вопрос», – отметил глава государства.

Также на совещании рассмотрели вопрос строительства Восточного полигона. Марат Хуснуллин отметил, что по результатам последней поездки на БАМ можно сказать, что работы пока идут в недостаточном объеме. «Считаем, что эту работу нужно усиливать. Также считаю, что необходимо РЖД на сегодняшний день ускорить работы по привлечению проектировщиков, ключевой вопрос сейчас – это проектирование, и по освоению средств в объемах этого года. Пока объемы освоения недостаточны», – сказал заместитель председателя Правительства.

Напомним, на совещании по развитию угольной отрасли 2 марта 2021 года Владимир Путин поручил правительству четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба. Президент подчеркнул, что это важно и для выполнения региональных программ развития, и для угледобывающих компаний.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.