В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в шести отделах «Мои документы» МФЦ Кузбасса – в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Юрге, Прокопьевске и Анжеро-Судженске – введены в эксплуатацию криптобиокабины. Это специальные комплексы для сбора биометрических данных, которые позволяют принимать заявления на загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет.

«Криптобиокабина позволяет заявителю самостоятельно сдать биометрические данные: сделать отпечатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. Здесь интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые биометрические данные граждан находятся под криптографической защитой на всем пути – от момента сдачи в МФЦ до поступления на фабрику Гознак», – рассказывает министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Раньше для получения биометрического загранпаспорта необходимо было записываться на прием к сотрудникам отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Они принимают посетителей по разным графикам, не всегда удобным для граждан. Сейчас процесс станет проще, быстрее и безопаснее.

Заявитель не останется брошенным с техникой один на один – он сможет получить помощь от специалиста МФЦ, который сначала примет заявление в окне, оформит нужные бумаги, а после уже вместе с заявителем проследует к кабине, где проконтролирует процесс фотографирования и сканирования отпечатков пальцев. Это необходимо, чтобы вместо заявителя не сдал свои биометрические данные кто-то другой.

Весь путь изготовления своего паспорта можно отслеживать на портале Госуслуг. Выдача готового документа будет проводиться непосредственно в МФЦ, что значительно упростит процедуру оформления загранпаспорта для заявителей. Оплатить госпошлину на оформление документа можно непосредственно во время приема, с использованием платежной карты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.