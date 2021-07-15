На НкАЗе открылся заводской физиокабинет

Накануне Дня металлурга на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ открылся кабинет физиолечения. Инициатором его создания стал Рабочий совет предприятия.

В конце 2020 года на заводах компании РУСАЛ проходил опрос работников об удовлетворенности условиями труда и отдыха. Одним из важнейших пунктов, который указали в анкетах заводчане, стала доступность занятий физкультурой и возможность посещать физиокабинет непосредственно на предприятии. Рабочий совет НкАЗа обратился к руководству предприятия и компании и уже через три месяца новый физиокабинет принял первых заводчан.







В короткие сроки строители капитально отремонтировали помещение, расположенное в административно-бытовом комбинате электролизного производства НкАЗа. Здесь полностью обновили фасад и кровлю, установили энергосберегающие окна, современные системы вентиляции, кондиционирования, отопления и водоснабжения, смонтировали новую проводку и автоматическую пожарную сигнализацию, установили специальную мебель и физиотерапевтическое оборудование.

Теперь алюминщики будут заниматься своим здоровьем, не выходя за территорию предприятия. По направлению цехового терапевта они могут посещать фитобар с кислородными коктейлями, пройти светолечение аппаратом Биоптрон, магнитотерапию, лечение динамическими токами и ультразвуком. Также в распоряжении заводчан тубусный кварц и ингаляторы.

– Для РУСАЛа как социально ответственной компании жизнь и здоровье каждого сотрудника являются высшим приоритетом. Поэтому наряду с внедрением в производство новых технологий собственной разработки, автоматизацией производственных процессов и улучшением условий труда и отдыха большое внимание уделяется и поддержанию здоровья заводчан. Если раньше для прохождения физиопроцедур по путевке в санаториях и профилакториях нужно было ждать отпуска, то сейчас их можно пройти в удобное время и на предприятии, – отметила директор по персоналу Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Светлана Кадетова.