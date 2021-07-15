Представители министерства образования Кузбасса отчитались губернатору Сергею Цивилеву о проделанной работе за 1000 дней в рамках подготовки к юбилею региона.

«Развитие системы образования – приоритет нашей работы, ведь от базы, что мы дадим нашей молодежи, зависит будущее всего региона. В Кузбассе реализуется комплексный подход развития ребят – с детского сада и до высшей школы, включая дополнительное образование. В конечном счете это позволит им найти свое призвание, реализовать таланты, стать профессионалами в любимом деле», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, одно из достижений региона – подготовка и реализация проекта «Моя новая школа», который был отмечен на федеральном уровне. Успешный опыт Кузбасса по обновлению старых школ будет масштабирован на всю страну. Президент России Владимир Путин поручил регионам вместе с правительством страны подготовить профильный проект с учетом имеющихся наработок.

Ремонт школ

По губернаторской программе «Моя новая школа» капитально ремонтируются и оснащаются современным оборудованием образовательные учреждения, в том числе в сельской местности.

«Программа “Моя новая школа” стала очень востребованной в Кузбассе. Важно, что в разработке проектов принимают активное участие ребята, их родители и учителя. Приводим в порядок не только здания, но и пришкольную территорию. Ежегодно на реализацию программы направляем по 2,5 миллиарда рублей. За время подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже модернизировали 21 образовательное учреждение, еще 7 отремонтируют до конца юбилейного года. Таким образом, в обновленных школах будут учиться более 22 тысяч ребят», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Одним из самых ярких примеров стала школа в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа. Кроме капитального ремонта здания и оснащения самым современным оборудованием у школы появилось футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, волейбольная площадка, зона воркаута, сцена для детского творчества. Особенностью школы стали специальные тренажеры и полоса препятствий, установленные для воспитанников военно-патриотического клуба «Десантник».

Строительство школ

Продолжается строительство новых учреждений. За время подготовки к юбилею открыты 5 школ, еще 6 школ и 3 учреждения дополнительного образования будут построены до конца года. Так, в Тайге в начале нового учебного года откроет двери школа на 330 мест с бассейном. Ее площадь составляет около 10 тыс. кв. м, площадь здания бассейна – около 2,7 тыс. кв. м. Между собой здания соединены теплым переходом. Учреждение будет работать по принципу школы полного дня: первая половина дня – учеба, после окончания уроков – кружки, секции, внеурочные занятия, выполнение домашних заданий, проектная и исследовательская деятельность. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Оборудование и «Точки роста»

По нацпроекту «Образование» 127 школ и 24 техникума и колледжа уже получили ноутбуки, принтеры и интерактивные доски. В 2021 году еще 166 школ оснастят современным цифровым оборудованием.

На базе сельских школ и школ в малых городах открыты 70 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых учатся 44 тысячи 120 школьников. К сентябрю 2021 года начнут работу еще 70 центров с естественно-научной и технологической направленностью.

Строительство детских садов

За 1000 дней в регионе сдали в эксплуатацию 17 новых детских садов. До конца года планируется завершить работы еще в 13. К примеру, готовится к открытию детский сад в Осинниках, построенный в рамках национального проекта «Демография». Общая площадь здания – около 3,6 тыс. кв. м, что позволяет разместить 140 детей, в том числе 60 мест рассчитаны на ясельные группы. Особенностью детсада станут «лаборатории» – обучающие комплексы, где дети в игровой форме будут ставить эксперименты, проводить исследования. Так, в «космической лаборатории» юные исследователи будут изучать строение солнечной системы, планеты, звезды. Проект «Первые шаги в медицину» позволит получить первоначальные представления о медицинских профессиях. Наставниками у дошкольников будут медицинские работники города.

Спорт для школьников

В 8 сельских школах обновлены спортивные залы. До начала учебного года они будут отремонтированы и оснащены еще в 4-х образовательных учреждениях.

В рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» на территории школ установлены 120 многофункциональных спортивных площадок.

Президентское кадетское училище

По поручению Владимира Путина построено Кемеровское Президентское кадетское училище. Учреждение открылось 1 сентября 2019 года, оно рассчитано на 840 обучающихся со всех регионов страны. Сейчас здесь учатся 439 кадетов 5 – 9 классов. В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс. кв. м с ледовой ареной и бассейном. Физкультурно-спортивное образование в училище проходит по 13 видам: городошный спорт, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, самбо, лыжные гонки, армейский рукопашный бой мини-футбол, военно-спортивное многоборье, легкая атлетика, бокс, кибер-спорт и др.

Дополнительное образование

Для поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в области работает региональный центр «Сириус. Кузбасс». Открыты центры «IT-куб» в Новокузнецке и «Дом научной коллаборации» в КемГУ, каждое учреждение ежегодно посещают по 400 детей.

Создается сеть детских технопарков «Кванториум-42»: в Кемерове и Новокузнецке успешно работают 2 стационарных кванториума, 2 мобильных комплекса курсируют по селам и малым городам. В 2021 году будет введен школьный кванториум в Междуреченске.

По нацпроекту «Образование» в регионе создано 6 160 новых мест для обучения детей в современных секциях и кружках. В 2021 году появится еще 28 тысяч мест для получения дополнительного образования.

Профессиональное образование

В 2019 году начал работу научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс». В основе его деятельности лежат 5 ключевых крупных мероприятий: выполнение исследований и разработок мирового уровня по направлениям НОЦ «Кузбасс»; реализация Комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, создание технологических «стартап-компаний»; создание конкурентоспособных команд в интересах реализации прорывных инноваций; формирование эффективной системы управления НОЦ «Кузбасс»; кооперация с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами.

На базе Сибирского политехнического техникума в 2019 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Кемерове создан первый в России Центр опережающей профессиональной подготовки. Одна из задач Центра – подготовка кадров для проектов, которые реализует НОЦ.

В 2020 году Кузбасс принял финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участниками чемпионата стали около трех тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран. Кузбасс впервые в истории занял на чемпионате второе общекомандное место.

В 9 техникумах и колледжах созданы 44 инновационные мастерские по разным направлениям. В 2021 году в семи техникумах и колледжах появятся еще 28 мастерских.

В регионе ведется работа по модернизации общежитий для иногородних студентов. В 2019–2020 годах ремонт проведен в 12 общежитиях техникумов и колледжей.

Транспорт

В школы Кузбасса поступило 218 школьных автобусов. До конца года планируется поставка еще 56 транспортных средств.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.