Хоккеисты «Кузбасса» начали подготовку к предстоящему сезону. Спортсмены уже вышли лёд. Правда, пока тренировки проходят внутри крытого модуля стадиона «Химик». Пообщалась с игроками и тренерами и узнала о целях команды на предстоящий сезон Елизавета Матико.

Уже привычно в середине лета хоккеисты «Кузбасса» вышли на лёд. Впереди – участие в двух важных турнирах: розыгрыше Кубка России и Чемпионат Суперлиги. В межсезонье команда значительно обновила состав. Впервые в истории за «Кузбасс» сыграет легионер из Швеции. Изменения произошли и на площадке. Предстоящий сезон кемеровчане проведут уже под сводами нового ледового дворца.

А пока – отрабатывают навыки на льду крытого модуля, где уже провели двусторонний матч. Результаты обновлённый состав покажет уже в августе, когда стартует предварительный этап розыгрыша Кубка России. Тренеры и игроки, конечно, в ожидании.

Чувствует себя практически как дома и первый легионер в истории из Швеции. Пока Симон не знает русского языка, но на площадке с командой договориться ему уже удаётся.

Чтобы сезон прошёл без потерь, игроки вакцинируются от коронавируса. Завтра они получат вторую аппликацию. А уже во второй половине июля спортсмены выйдут на лёд ЛДК «Кузбасс», где с 1 по 7 августа состоится предварительный этап розыгрыша Кубка России группы «Восток». Накануне турнира кемеровчане планируют провести контрольный матч. Остаётся только пожелать им удачи!

Автор: Елизавета Матико