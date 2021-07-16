Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления с нашим главным профессиональным праздником, Днем металлурга!

Благодаря нашим общим усилиям на НкАЗе идет планомерная модернизация и обновление производства, освоение новых видов сплавов, работа над повышением качества металла. Высокий уровень квалификации сотрудников НкАЗа, растущий ассортимент выпускаемой продукции и внедрение новых технологий позволяют заводу иметь репутацию надежного производителя. А сплоченность и слаженность всей команды помогают воплощать в жизнь новые идеи и служат основой дальнейшего развития завода.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, вдохновения в труде и успехов во всех начинаниях!

С уважением, управляющий директор РУСАЛ Новокузнецк, В.В. Марков