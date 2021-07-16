В Калтане благодаря проекту «Моя новая школа» 500 ребят будут учиться в обновленном здании

В поселке Малиновка Калтанского округа здание школы, закрывшейся более 10 лет назад, капитально отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая школа». Всего в строительные работы и оснащение вложили 145,6 млн рублей.

«Программа “Моя новая школа” направлена, прежде всего, на создание комфортных и достойных условий обучения, вне зависимости от того, в крупном городе или маленьком поселке живут дети. Школа в Калтане – уже 22-е учреждение, которое отремонтировали с начала реализации программы в 2019 году, еще 6 планируем сдать в год 300-летия Кузбасса. Почти 500 ребят теперь будут учиться в современных условиях, и что немаловажно – в одну смену. В новое здание переедут начальные классы, это позволит разгрузить основное здание школы № 30, где занятия шли в две смены. Теперь и старшеклассники, и малыши смогут заниматься дополнительным образованием в кружках и секциях», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

















Все учебные классы в обновленной школе оборудованы современными интерактивными комплексами: документ-камера, принтер, сканер, планшет учителя. Для исследовательской деятельности ребят оборудована мини-лаборатория «Экспериментариум», в ней будет проходить реализация проекта «Гидропоника в школе». Есть лингафонный кабинет для изучения иностранных языков.

В школе более 10 лет реализуется программа «Шахматные лабиринты», поэтому один из холлов в обновленном здании полностью оборудован для игры в шахматы. Спортивный блок также включает большой спортзал для игровых видов, тренажерный зал с беговыми дорожками, эллипсоидами, велотренажерами, силовым оборудованием. Есть душевые и раздевалки. Здесь смогут заниматься спортом не только учащиеся школы, но и жители поселка.

Также в здании оборудован актовый зал на 180 мест с костюмерной и гримерными. На базе школы будут работать хоровые классы, для аккомпанемента приобрели цифровое пианино. Все рекреации школы оснащены интерактивными панелями, жидкокристаллическими телевизорами, комфортными зонами для отдыха. Оборудованы медкабинет и просторный пищеблок со столовой на 200 мест.

В здании постройки 1979 года провели электромонтажные работы, устройство водопроводных, канализационных сетей, вентиляции, отремонтировали кровлю, сделали отделку и утепление фасада, заменили оконные и дверные блоки. Для безопасности на входе установлены турникеты с чиповой системой и пост охраны, оборудованный видеонаблюдением (установлено 49 камер). В школе созданы условия для обучения детей-инвалидов: на входе смонтирован подъемник, в соответствии с требованиями «доступной среды» расширены дверные проемы, оборудован специальный санузел. В школе обучаются 18 детей с особенностями здоровья. Для них есть специальные кабинеты – психолога, сенсорной разгрузки, развивающего досуга, ресурсный класс.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.