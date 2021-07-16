Почти 80 % дорог Кемерова и Новокузнецка будут соответствовать требованиям до конца юбилейного года

В Кузбассе близится к завершению ремонт автотрасс в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, а также на дорогах муниципального значения. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году предусмотрен ремонт на 118 объектах.

«В Кемерове в результате проведения ремонтных работ протяженность дорог, соответствующих всем нормативам, увеличится с 43 % в 2017 году до 78 % до конца юбилейного года. В Новокузнецке показатель составит 77 % против 47,3 % в начале действия нацпроекта. По федеральной программе в порядок приводится не только дорожное полотно, но и устанавливают светофоры, дорожные знаки, обустраивают тротуары. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и жители региона могли ездить по удобным и безопасным дорогам», – отметил губернатор Сергей Цивилев.













В Кемерове на участке Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до пр. Шахтеров дорожники проводят разработку грунта, чтобы приступить к устройству слоев новой дорожной одежды. За счет переустройства трамвайных путей проезжая часть здесь станет шире, в результате повысится пропускная способность. На Сосновом бульваре будет организовано три полосы движения, непосредственно перед пр. Шахтеров – 4 полосы шириной 3–3,5 м. В рамках нацпроекта на этом объекте уложат новое асфальтовое покрытие на участке протяженностью 984 м, построят закрытую сеть ливневой канализации, переустроят инженерные сети, наружное освещение, на пересечении Соснового бульвара с ул. Институтская установят светофор, сделают пешеходные тротуары и велосипедную дорожку. В областной столице уже отремонтировано дорожное покрытие на шоссе Леонова и ул. Рукавишникова, ремонт 9 объектов находится в завершающей стадии.

В Кемеровском муниципальном округе запланировано отремонтировать 2,3 км автодорог. В селе Елыкаево на ул. Школьная уже завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 670 м. В ближайшее время начнется устройство тротуара вдоль дороги. В поселке Металлплощадка уложили 1,1 км нового асфальтобетонного покрытия на ул. 3-я Рабочая. Это повысит комфорт и безопасность школьного маршрута. Кроме того, по нацпроекту уже обустроили тротуар в деревне Камышная.

В Новокузнецке в этом году 7 аварийно опасных участков, по которым проходят школьные маршруты, обустраивают техническими средствами организации дорожного движения. Запланировано установить 5 светофоров, еще на 2 объектах выполнят модернизацию оборудования. Работы уже идут на 6 объектах. Также в рамках нацпроекта отремонтируют 14 участков дорог.

Работы завершены на 7 участках. Еще на 3 ведется установка бордюрного камня, обустройство примыканий. Все работы принимаются только после положительного заключения по результатам оценки кернов – пробы, представляющей собой цилиндрический столбик, который вырубают в свежеуложенном полотне для изучения асфальтобетона в независимой лаборатории.

На дорогах регионального и межмуниципального значения работы практически завершены на участке от 80 до 84 км автомобильной дороги III технической категории «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск». Сейчас там идет монтаж удерживающего барьерного ограждения. Участок будет полностью готов до конца июля.

Напомним, в этом сезоне на ремонт дорог в Кузбассе направлено 5 млрд 680 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. В соответствие нормативам безопасности будут приведены 102 дорожных объекта и 16 объектов безопасности дорожного движения, уложено 158 км нового асфальта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.