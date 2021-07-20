Сергей Цивилев: Развитие культуры в Кузбассе позволит реализовать таланты молодежи и повысить качество жизни в регионе

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса представило губернатору Сергею Цивилеву итоги масштабной подготовки к 300-летию региона.













Сибирский кластер искусств

Одним из основных культурных объектов, строительство которого началось в преддверии 300-летия региона, стал Сибирский культурный кластер. Столица Кузбасса вошла в число четырех городов, где по решению президента России в рамках нацпроекта «Культура» предполагается создание культурно-образовательных, театрально-концертных и музейно-выставочных комплексов. Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, такие проекты необходимы региону: они повышают не только качество образования, но и качество жизни.

«Строительство Сибирского кластера искусств позволит сделать ближе и доступнее лучшие образцы культурного наследия русского искусства не только жителям Кузбасса, но и Сибири. Важно, что свои таланты и возможности смогут реализовать творческие ребята не только крупных городов, но и из самых отдаленных деревень, сел, поселков: для иногородних учеников предусмотрено комфортное жилье. Качественное образование – залог комфортного будущего, и мы готовы предоставить молодежи площадку для реализации их талантов», – сказал глава региона.

В образовательную часть комплекса входят филиал Высшей школы музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский». При этом филиал Центральной музыкальной школы уже работает на базе Центральной детской школы искусств Кемерова, филиал Московской государственной академии хореографии – на базе Кемеровского государственного института культуры.

В музейно-театральную часть войдут филиал Государственного русского музея, Театр оперы и балета, Кузбасский центр искусств, фондохранилище с реставрационным центром. Завершить строительство Сибирского кластера искусств в Кузбассе планируется до конца 2023 года.

Даешь Кузбасс!

Самым значимым событием культурной жизни, посвященным юбилею, стала выставка «Даешь Кузбасс», которая проходила весной в Новой Третьяковской галерее в Москве. В экспозицию вошли произведения из коллекций Музея изобразительных искусств Кузбасса, Новокузнецкого художественного музея, музея-заповедника «Красная горка». Дополнили ее работы из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центрального музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, а также частных коллекций. Свыше 20 тысяч посетителей увидели более 60 картин, скульптур, гравюр и 150 фотографий, отражающих историю и культуру нашего региона.

Продолжением выставки стала экспозиция «Строим Кузбасс, строим страну», которая проходит до 25 августа в Музее изобразительных искусств Кузбасса. В ней представлены отреставрированные шедевры соцреализма 1930–1940-х годов, отражающие историю промышленного становления региона. Всего в экспозиции представлено около 80 работ.

Ремонт объектов культуры

За 1000 дней в 330 объектах культуры проведены капитальные и текущие ремонты. На эти цели направлено около 2,1 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Благодаря национальному проекту «Культура» и федеральной программе «Культура малой родины» обновлено 76 дворцов культуры. На эти цели направлено 963,1 млн рублей. Так, по инициативе Сергея Цивилева в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в конце 2020 года после капремонта открылся Центральный дом культуры пгт Яшкино. В здании 1980 года постройки отремонтировали кровлю и внутренние помещения, заменили отопительную систему, систему вентиляции, обновили фасад, установили видеонаблюдение, автоматическую пожарную сигнализацию и эвакуационное освещение. Также были отремонтированы Дворец культуры в Салаире, Центральный дворец культуры в Белове, Сельский дом культуры в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и другие объекты.

За счет федерального бюджета капитально ремонтируют детские школы искусств. В 2020 году участниками государственной программы стали 8 ДШИ, в 2021 году запланирован капремонт еще двух учреждений. На эти цели направлено 245,9 млн рублей.

В Прокопьевске реставрируют здание детской школы искусств № 10 – объекта культурного наследия регионального значения.

Продолжается восстановление кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке. После капремонта в здании 1933 года постройки разместится Новокузнецкий театр кукол «Сказ». Здание площадью 4200 кв. м будет рассчитано на 230 посадочных мест, 11 мест будет оборудовано для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас выполнено более 55 % работ. «Коммунар» планируется открыть в декабре 2021 года.

Оборудование, инструменты

За 3 года Кузбасс получил 493 единицы музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Так, в 2019 году 82 детские школы искусств Кузбасса получили новые пианино. В 2020 году кроме музыкальных инструментов в регион поступило оборудование и учебные материалы. К примеру, в Прокопьевский областной колледж искусств им. Дмитрия Хворостовского новые инструменты не завозились 30 лет. Сейчас воспитанники занимаются на новых пианино, балалайках, домрах, контрабасах, аккордеонах. Также в колледж поступили редкие инструменты, среди которых корейские колокола, вибрафон и маримба. В 2021 году в регион поступило 15 барабанов и 15 ксилофонов.

С 2018 года в регионе открыто 18 цифровых кинозалов, 13 современных модельных библиотек, создано 7 мультимедиагидов и 4 виртуальных концертных зала.

Кузбасс многонациональный

В 2019 году в поселке Ортон Междуреченского округа – месте традиционного проживания и хозяйственной деятельности шорцев – полностью сдана в эксплуатацию и оснащена новая школа-интернат. Ее строительство и оснащение велось за счет федеральной целевой субсидии, средств областного и муниципального бюджетов. Учебный корпус, состоящий из комплекса зданий, в котором разместился интернат, позволил детям из отдаленных шорских поселков Учас, Ильинка и Трехречье получать образование в новом и современном учебном учреждении. Также за 3 года открылись 5 этнических площадок, обновлены экспозиции историко-этнографического музея «Чолкой» в селе Беково Беловского района. На эти цели было выделено 19 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.