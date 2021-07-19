Настоящим праздником велосипедного спорта стали традиционные соревнования, посвященные одному из организаторов этого вида в Кузбассе, мастеру спорта и тренеру Алексею Терёхину. В регион приехали представители со всей Сибири. Более 150 участников состязались в велогонке на шоссе и в критериуме. Как проходили состязания, расскажем в нашем сюжете.

Гонщики в ярких костюмах, на самых современных велосипедах надолго привлекли внимание кемеровчан. Сначала они соревновались на 10-километровой дистанции в районе Лесной Поляны, а затем провели гонку-критериум на улицах областного центра.

Эти соревнования проходят уже в третий раз, и с каждым годом они становятся все популярнее. Турнир привлекает всё больше участников. Старты демократичны: у молодых спортсменов есть шанс побороться на треке с признанными мастерами.

Традиционно, в числе лидеров – кузбасские спортсмены. И если для Зарины Ефремовой, Максима Колбасова и других гонщиков это первые награды, то для ветерана Романа Кузьмина эти призы, как воспоминания о друзьях, которые ушли из жизни, но оставили в наследство одну из сильнейших школ спорта Сибири.

Автор: Виктор Сохарев