Компьютерный томограф последнего поколения запущен в Кузбассе

Оборудование стоимостью 31 млн рублей поступило в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров Ленинска-Кузнецкого в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».



«В Кузбассе идет планомерное переоснащение больниц. В юбилейном 2021 году по нацпроекту “Здравоохранение” будут оборудованы все жизненно важные сферы: для сердечно-сосудистой службы будет закуплено 73 единицы техники, для онкологической – 17. Жители всех территорий области должны иметь возможности для получения качественной и современной медицинской помощи», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









Новый компьютерный томограф оснащен инновационным программным обеспечением, которое значительно упрощает проведение исследования, при этом повышая его эффективность. Сокращено количество этапов рабочего процесса, минимизировано участие медицинского персонала.



Аппарат предназначен для выполнения исследований органов грудной клетки, костей, сердца, головного мозга, сосудистой системы, а также оснащен системой проведения рентгеновской компьютерной томографии всего тела. Томограф проводит сканирование с низкой лучевой нагрузкой, что благоприятно для здоровья пациента.



«Исследование занимает несколько секунд, больше времени требует подготовительный этап. Данные пациента вводятся на рабочий планшет, аппарат автоматически определяет, с какой области начать исследование и передает информацию на рабочую станцию, которая находится в другом помещении, где уже все данные анализирует врач. Все это время за состоянием обследуемого человека наблюдают с помощью встроенной видеокамеры», – рассказала заведующая рентгенологическим отделением Нина Агафонова.



Стол компьютерного томографа позволяет обследовать пациентов весом до 220 кг. Кроме того, сейчас врачи Центра охраны здоровья шахтеров могут проводить рентгенологическое исследование с применением контрастного вещества, что позволяет выявлять онкологические новообразования самых маленьких размеров на ранних стадиях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.