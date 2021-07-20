В Кузбассе дан старт очередному сезону образовательной программы для родителей. Их обучают правилам перевозки несовершеннолетних в автомобиле. Сегодня прошла пресс-конференция. Тему продолжит Арина Мерлова.

Только за первые 6 месяцев текущего года на дорогах Кузбасса произошло 124 ДТП с участием несовершеннолетних. 130 детей получили травмы, двое погибли. В сравнении с 2020 годом, количество аварий снизилось на 8%, однако статистика продолжает оставаться неутешительной.

Вторая аварийно-опасная категория – это пешеходы. С их участием произошло 64 ДТП от общего числа. В 12 происшествиях дети пострадали в качестве велосипедистов, в 5 – в качестве водителей мопедов и скутеров. Из числа погибших один ребенок был пассажиром автомобиля и перевозился с нарушением требований и правил, второй смертельный случай произошел с ребенком-пешеходом.

Нет денег на удерживающее устройство, маленькая скорость движения, большой опыт вождения. Это лишь часть отговорок автомобилистов, рискующих жизнью своих малышей. Всероссийский проект предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках несовершеннолетних. Тренинги уже проводятся в Кузбасской областной детской клинической больнице. Список расширился. Теперь получать необходимые знания можно и в Новокузнецке.

Автомобильное сиденье, удерживающее устройство, кукла, памятка. Необходимый реквизит уже поступил в Новокузнецкую городскую больницу №1. Тренинги будут проходить дважды в неделю для всех желающих. Чтобы сберечь самое дорогое – жизнь.

Автор: Арина Мерлова