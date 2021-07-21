Хоккейные клубы Кузбасса после каникул начнут тренировки на новом льду

В двух спорткомплексах региона началась заливка льда. Площадки для нового сезона кузбасских хоккейных команд готовят в ледовых дворцах в Кемерове и Ленинске-Кузнецком.



«С 1 по 11 августа на новом льду ЛДК «Кузбасс» пройдут первые серьезные соревнования – Кубок России по хоккею с мячом. К нам приедут сильнейшие команды дивизиона “Восток”. Уровень спортивных объектов в Кузбассе позволяет проводить чемпионаты и сборы мирового уровня. К тому же мы делаем эти площадки доступными для населения. На прекрасном льду могут тренироваться юные спортсмены и просто кататься все желающие», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









Так, в ледовом дворце «Кузбасс» заливают поле размером 179,7 x 70 м. Здесь будут проходить занятия по хоккею с мячом, соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек), развлекательные мероприятия, а также массовые катания на коньках, в том числе маломобильных групп населения.



Сейчас выполняют полный цикл «наваривания» льда. По трубкам, проложенным в бетонной плите-основании, подают хладагент. Такая система позволяет охлаждать основание катка и использовать часть мороза на кондиционирование воздуха. На охлажденную бетонную плиту наморозили первый слой льда. Его окрасят в белый цвет, сделают защитный слой льда, нанесут игровую разметку и проведут окончательную заливку. С учетом соблюдения регламента должно получиться равномерное ледовое покрытие толщиной 4–5 см.



Эксплуатационная температура льда –6 °С, температура воздуха на ледовой арене +12 °С. Это идеальные условия для проведения массовых катаний, тренировок и игр на профессиональном уровне.



Напомним, в ЛДК «Кузбасс» уже проводили пробную техническую заливку льда в феврале текущего года. Тогда удобство и масштабы новой площадки смогли опробовать спортсмены хоккейного клуба «Кузбасс», спортсмены-конькобежцы, а также ветераны спорта.



Процесс заливки площадки идет и в ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого. Во время каникул спортсменов старый лед разморозили, провели ревизию бетонного основания, компрессоров и другого оборудования, которое поддерживает стабильное состояние и регулирует температуру ледового покрытия. Например, для хоккеистов необходим «жесткий», холодный лед, а для фигуристов – более мягкая, пластичная, «теплая» поверхность. Температура льда выстраивается автоматически благодаря специальному оборудованию, ремонт которого уже завершен.



Сейчас инженеры укладывают разметку, после чего начнут намораживать верхний окончательный слой. Когда новое покрытие застынет, к работе приступит специальная ледовая машина, которая срежет все неровности и сделает лед идеально гладким.



В ближайшие дни спортсмены приступят к тренировкам. А позже новый лед смогут опробовать все любители покататься на коньках. Отметим, ледовый дворец был построен в 2013 году. Здесь занимаются сотни детей, действует секция фигурного катания. На лед регулярно выходит местная хоккейная команда, проводятся мероприятия, турниры СФО, тренировки хоккеистов из других городов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.