Новая особо охраняемая территория появилась на юге Кузбасса

22 июля в поселке Кузедеево состоялась презентация особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения – государственного биологического (ботанического) природного заказника «Реликтовый». Он расположен в границах Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов.

«На территории Кузбасса создана уже 31 особо охраняемая природная территория, 24 из них – регионального значения. Заказник “Реликтовый” из них – самый большой: его площадь составляет более 214 тысяч гектаров. В регионе ведется плановая работа по сохранению биологического разнообразия, только за юбилейный год мы организовали 3 особо охраняемые природные территории», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









Заказник «Реликтовый» создан для сохранения черневой тайги с липовыми лесами реликтового происхождения, а также обширного скального комплекса на реке Кондома. Особенность данного района – переход от таежной к степной зоне, в связи с этим здесь встречаются березовые, березово-осиновые, пихтово-осиновые леса, разнотравные и заболоченные осоково-злаковые луга, участки со степной и петрофитной (на камнях и скалах) растительностью.

На территории заказника произрастает 24 вида редких исчезающих растений, два из них – кандык сибирский и ревень компактный – включены в Красную книгу России, 16 – в Красную книгу Кемеровской области, например, осмориза остистая, зизифора пахучковидная, колокольчик болонский, 22 – в Красную книгу Новокузнецкого района.

В рамках презентации главам администраций Новокузнецкого и Таштагольского районов вручили верительные грамоты, а юным эковолонтерам – сертификат участников природоохранного образовательного проекта «Усынови заказник», в рамках которого студенты и школьники берут под опеку ООПТ региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.