Корпус Мариинской городской больницы отремонтирован по поручению губернатора

В двухэтажном здании разместились администрация больницы и хозяйственный блок с прачечной. Прежде эти службы занимали часть поликлиники и стационара, что создавало неудобства и тесноту. Теперь на освободившихся площадях будут организованы дополнительные палаты и лечебные кабинеты.



«Корпус с 2017 года стоял недоделанным. Подрядчик, который начал достройку второго этажа, просто бросил объект. При этом медики и пациенты очень нуждались в дополнительных площадях. Поэтому ситуацию я взял под личный контроль. Объект передали в работу региональному Минстрою, в кратчайшие строки обследовали конструктив на прочность и при получении положительной экспертизы приступили к ремонту, на него выделили 40 миллионов рублей из областного бюджета. Важно, что в год 300-летия Кузбасса жители Мариинска начнут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







На освободившихся площадях в стационаре разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу. Также будет открыта палата на четыре койки для диагностики и оказания неотложной медицинской помощи и три смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.



«Это долгожданное, значимое и радостное событие для всего коллектива нашего медицинского учреждения. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию здания позволило полноценно организовать работу приемно-диагностического отделения и диагностических кабинетов, оптимально распределить потоки пациентов с неотложными состояниями», – говорит главный врач Мариинской городской больницы имени В.М. Богониса Маргарита Ткачева.



Кроме ремонта, благоустроена территория вокруг здания больницы: здесь уложили асфальт, отсыпали стоянку для служебного автотранспорта, посеяли газон и разбили цветники.



Напомним, реконструкция бывшего здания прачечной под административно-хозяйственный корпус началась в 2017 году. Расширение одноэтажного здания с достройкой второго этажа остановилось, когда работы были выполнены на 70 %. После вмешательства губернатора Сергея Цивилева и замены подрядчика ремонт возобновился.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.