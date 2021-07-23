Во вторник, 27 июля, с 8:00 до 22:00 кузбасские СМИ проведут марафон, посвященный эпидемиологической ситуации в регионе. На вопросы о коронавирусе и вакцинации ответят медики, ученые, эпидемиологи и другие специалисты.

Жители Кузбасса могут задать интересующие их вопросы в WhatsApp по номеру 89236224242, а также в Instagram газеты «Кузбасс» и телеканала «Кузбасс 1».

Увидеть, услышать и прочитать ответы можно будет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Кузбасс 1», на радио «Кузбасс FM», «Вести FM», «Радио Россия», а также на сайтах информационного портала «Кузбасс» и газеты «Комсомольская правда».

Посмотреть подробное расписание эфиров можно на сайте газеты «Кузбасс».

Источник: газета «Кузбасс».