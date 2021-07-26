Общественная палата Кузбасса и партии будут совместно наблюдать за сентябрьским голосованием по выборам в Госдуму. Об этом говорили на заседании круглого стола «Сотрудничество Общественной палаты Кузбасса и политических партий в рамках соглашений по проведению избирательной кампании 2021».

Председатель Общественной палаты Анна Юдина рассказала, что статус наблюдателя может получить практически любой желающий. Право направлять наблюдателей теперь имеют и региональные Общественные палаты.

На сегодняшний день в списке 6705 наблюдателей. Все прошли обучение и имеют навыки поведения на избирательном участке, знают свой функционал, какие действия должны совершать в критических ситуациях, как фиксировать нарушения. 76 таких семинаров было проведено в 33 муниципальных образованиях по 4 одномандатным округам.

Автор: Кристина Орехова