Более 200 тыс. кв. м жилья построили в Кузбассе с начала года

26 июля на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса оценили темпы строительства социально значимых объектов – итоги первого полугодия 2021 года и планы до конца юбилейного года.

«Новое жилье, современные школы, детсады и больницы, спортивные объекты, развитая инфраструктура – основа комфортной жизни в регионе. Практически в каждом муниципалитете Кузбасса, несмотря на пандемию, ведется строительство и ремонт социальных объектов, созданы предпосылки для наращивания объемов жилищного строительства. Так, с начала года уже введено в эксплуатацию свыше 200 тысяч квадратных метров жилья», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов рассказал, что с начала 2021 года сданы 13 многоквартирных домов. В семи из них квартиры предоставлены льготным категориям граждан за счет бюджетных средств по различным жилищным программам: дома в Кемеровском, Промышленновском, Топкинском муниципальных округах, Мариинском районе и в Новокузнецке. До конца года планируется заселить еще как минимум 20 социальных домов.

Как отметил Глеб Орлов, один из наиболее успешных проектов – губернаторская программа «Моя новая школа». С начала реализации проекта капитально отремонтировали 22 школы, из них семь в 2021 году: в Березовском, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Калтане, а также Яшкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. До конца текущего года откроются после ремонта школы в Таштаголе, Прокопьевске, Белове, в Промышленновском муниципальном округе и Юрге. В настоящий момент для включения в программу в министерство строительства Кузбасса поступило 23 заявки на капитальный ремонт школ.

По нацпроекту «Демография» с начала года открыты 4 детских сада: в Кемерове и Осинниках. Продолжается строительство еще 12 детских садов.

В рамках национального проекта «Образование» строится школа в г. Тайга, выполнено 99 %, открытие планируется в августе. Строятся еще 4 школы: в Анжеро-Судженске, Юрге и две в Кемерове. Продолжается реконструкция здания под размещение центра для одаренных детей «Сириус. Кузбасс» в Кемеровском муниципальном округе. В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса завершается строительство нового корпуса для блока начальной школы кемеровского лицея № 89.

Большое внимание уделяется объектам здравоохранения. В начале года введена в эксплуатацию поликлиника онкологического диспансера в Новокузнецке, завершен капитальный ремонт Мариинской городской больницы. Завершаются работы в Казской участковой больнице Таштагольского района. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжается строительство Междуреченской городской больницы. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию инфекционный больничный комплекс в Новокузнецке.

Идет строительство спортивных объектов – спортивного комплекса с бассейном в Междуреченске и крытого катка с искусственным льдом и универсальным спортивным залом в Кемерове. Продолжается ремонт Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке. Еще один значимый объект спорта – универсальный спорткомплекс «Кузбасс-Арена», который планирует принять в 2022 году чемпионат мира по волейболу. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Киселевске. Ведется строительство многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами на пр. Комсомольском областной столицы, объект будет введен до конца 2021 года.

В Кемерове продолжается строительство образовательной части культурного кластера: учебных корпусов хореографической академии с интернатом и учебным театром, средней специальной музыкальной школы и общеобразовательной школы на 300 учащихся. В Новокузнецке продолжается реставрация кинотеатра «Коммунар». В рамках нацпроекта «Культура» в территориях Кузбасса будут капитально отремонтированы две музыкальные школы, школа искусств и два дома культуры.

Не менее важно для развития региона создание транспортной и инженерной инфраструктуры. В рамках Соглашения между Минстроем России и Кузбассом региону на 2021–2023 годы предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере около 2 млрд рублей, в том числе на 2021 год – 502 млн рублей. На эти средства в текущем году будет построена автодорога протяженностью 1,3 км, соединяющая Кемерово и поселок Металлплощадка Кемеровского муниципального округа, начаты работы по строительству улично-дорожной сети в Новокузнецке, а также по расширению 4-го канализационного бассейна в Киселевске.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.