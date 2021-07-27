750 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса создано в Анжеро-Судженске за 3 года

За 1000 дней подготовки к юбилею Кузбасса в Анжеро-Судженске особое внимание уделили вопросам создания новых рабочих мест в неугольных отраслях производства. 750 жителей города трудоустроились на предприятиях малого бизнеса. 49 предпринимателей получили финансовую поддержку свыше 24 млн рублей.

«Развитие промышленного сектора экономики – важнейшая основа стабильности территорий региона. Если будет работа, молодые перспективные специалисты будут стремиться в Кузбасс. В когда-то угольном Анжеро-Судженске сейчас главный флагман – Яйский нефтеперерабатывающий завод. В год 300-летия Кузбасса там завершен второй этап строительства, введена в эксплуатацию комбинированная установка, которая позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Сейчас завод входит в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа. Стабильно развивается в городе и малый бизнес, которому регион оказывает всестороннюю поддержку», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, продолжается реализация масштабной программы по модернизации мощностей для развития производства лекарств. В поселке Красная горка введена в эксплуатацию 2-я очередь завода по переработке молока, на предприятии создано более 40 рабочих мест.













Строительство и благоустройство

В этом году в Анжеро-Судженске строится 8 многоквартирных домов, 6 из них сдадут до конца года. Всего за время подготовки к 300-летию Кузбасса в городе введено в строй свыше 23 тыс. кв. м жилья, расселено более 500 домов. 751 семья переехала в новые квартиры, в том числе по различным социальным программам.

Продолжается строительство новой цифровой школы на 1000 мест в Восточном районе.

В рамках программы «100 детских площадок – детям Кузбасса» в Анжеро-Судженске за 3 последних года установлено 6 игровых комплексов. В порядок приведены 26 дворов и 5 общественных пространств. В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» летом началось благоустройство территории около клуба «Физкультурник» и парка на улице Мира в Новом районе.

Заложен Сад памяти, в котором высажено 7 400 молодых елей – по числу не вернувшихся с войны анжеросудженцев. В этом году реконструированы памятник-ансамбль «Защитникам Родины – вечная слава. 1941–1945» в поселке Рудничный и памятник шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего будет благоустроено 9 мемориалов и памятников.

Образование

В Восточном районе города открыт современный детский сад № 11 на 150 мест. По губернаторской программе «Моя новая школа» капитально отремонтирована школа № 3 им. Германа Панфилова. К юбилею Кузбасса гимназия № 11 и школы №№ 8, 22, 32 получили современное компьютерное оборудование, в учреждения образования поступили 5 школьных автобусов, на территориях школ построены 4 спортивные площадки. Благодаря губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» отремонтировали актовый зал в школе № 17 и спортзал в школе № 12, в этом году будет обустроена детская спортивная площадка школы № 36.

ЖКХ, дороги, транспорт

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в Анжеро-Судженске заменено более 12 км асфальта. Отремонтировано два моста – по улице Кемсеть и через реку Турат.

По губернаторской программе автопарк пассажирских автобусов междугородного сообщения обновлен на 100 %, автобусы на городских маршрутах – на 60 %.

Приобретены и установлены две автоматизированные угольные блочно-модульные котельные.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Осенью в Анжеро-Судженске откроют первый на севере региона и восьмой в Кузбассе современный центр нефрологии и гемодиализа. Идет строительство лечебного диагностического центра.

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса открыт центр амбулаторной онкологической помощи, обслуживающий 120 тысяч жителей Анжеро-Судженска, Тайги, Ижморского и Яйского округов. В эксплуатацию введен новый компьютерный томограф, получены новые передвижные маммографические и флюорографические комплексы, а также автомобиль скорой медицинской помощи.

В учреждениях соцобслуживания внедрены новые технологии по системе долговременного ухода. В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения открыта комната психологической разгрузки. Создана служба «Семейная диспетчерская» для оказания мобильной комплексной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Культура и спорт

В ДК «Центральный» одним из первых в регионе открыт виртуальный концертный зал, сотрудники городского краеведческого музея разработали мультимедиагид по экспозиции «Защитникам Отечества посвящается». Музыкальная школа № 19 переехала в более просторное помещение, в городские учреждения допобразования поступили два пианино.

В рамках подготовки к юбилею Кузбасса в городе отремонтированы две спортшколы, приобретен спортивный инвентарь и оборудование для занятий тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, тайским боксом и биатлоном. Для выездов на областные межрегиональные соревнования получен современный автобус.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.