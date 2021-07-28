Более 1000 социально значимых объектов создано и отремонтировано в Гурьевском округе к 300-летию Кузбасса

Самые масштабные преобразования в муниципалитете пришлись на 2019 год, когда Гурьевский округ стал столицей областного Дня шахтера. Были восстановлены исторически ценные здания – памятники архитектуры, построены и переоснащены современные объекты образования, культуры, здравоохранения.

«Гурьевский округ – историческая колыбель промышленности Кузбасса. Здесь с XVIII века добывали руду, золото, серебро, плавили металл. В 1851 году была заложена Бачатская копь, в которой впервые в регионе началась промышленная добыча угля. Поэтому вехи 300-летия Кузбасса во многом переплетаются с историей гурьевской земли. Здесь многое делается для сохранения культурного наследия. Так, одним из главных проектов подготовки к юбилею региона стал Гурьевский краеведческий музей – памятник архитектуры регионального значения 1909 года постройки. Это старейшее здание музея в Кузбассе, из регионального бюджета мы выделили 55 млн рублей на его реставрацию, и в 2022 году он откроется с обновленным внутренним оформлением, мультимедийным оборудованием и экспонатами. Всего же за последние 3 года в округе построено и восстановлено более 1000 важных объектов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.













Культура

В Салаире капитально отремонтировали Дворец культуры – памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1955 году в стиле советского неоклассицизма. Главным условием при проведении работ было сохранение уникальности здания, восстановление лепнины. На 1500 кв. м уложен высококачественный паркет, установлены оконные рамы и двери из массива дерева, дополнительно установлены элементы карнизов. Московские мастера отреставрировали художественную роспись.

Капитально отремонтирован парк имени рудознатца Дмитрия Попова в Салаире. Проект победил в конкурсе малых городов, организованном Минстроем России по нацпроекту «Жилье и городская среда». Место отдыха возрождено по образу и подобию парка, заложенного на этом месте в 1950 году, но с элементами современной архитектурны. Как и на старых фотоснимках, здесь бьет фонтан, стоит ротонда, работает танцплощадка и уличная сцена, установлены бронзовые скульптуры. Кроме того, обустроены спортивная площадка, детский игровой комплекс, уличный воркаут и спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Преобразились и другие объекты культуры округа. Новый облик получил кинотеатр «Юность», а Центральная библиотека имени М.А. Небогатова в 2019 году стала четвёртой модельной библиотекой в Кузбассе. Отремонтированы детские школы искусств №№ 2 и 22. В рамках программы «Культура малой родины» оснащены современным оборудованием концертные залы ДК в селах Новопестерево и Малая Салаирка. В районном Доме культуры села Малая Салаирка отремонтирован фасад, кровля и внутренние помещения. Приобретен новый автобус для выезда творческих коллективов на конкурсы и фестивали. Знаковым событием 2020 года стало открытие телеутского музея под открытым небом «Земля у звенящей горы» в деревне Шанда.

К 300-летию Кузбасса тиражом 5 тыс. экземпляров издана книга «История Гурьевского района», которая стала самым массовым энциклопедическим изданием не только в современном Кузбассе, но и в Сибири.

Образование

За время подготовки к 300-летию региона по губернаторской программе «Моя новая школа» модернизирована Сосновская школа. За счет спонсорских средств вторую жизнь получила школа в Салаире, став одной из лучших школ Кузбасса.

В рамках национального проекта «Образование» открыты 4 центра «Точки роста» в Урской, Малосалаирской, Горскинской школах и школе № 16. К началу учебного года такие центры гуманитарного профиля откроются в Раздольнинской школе, Новопестеревской школе и школе № 26 Салаира.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы №№ 5 и 15 в Гурьевске получили современное компьютерное оборудование и программное обеспечение. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» позволил создать 180 новых мест в Центре детского творчества (г. Гурьевск) и Доме детского творчества (г. Салаир).

В рамках регионального проекта «Дни Москвы в Кузбассе» на территориях четырех школ оборудованы многофункциональные спортивные площадки. Парк школьных автобусов обновлен на 100 %: за 1000 дней поступило 6 новых автобусов.

В Гурьевске за счет спонсорских средств отремонтированы школы № 16, детский сад «Ласточка» и Детский дом № 1. Важным моментом в жизни молодых семей стало строительство детского сада «Планета детства» на 140 мест. Теперь в округе больше нет очередности в дошкольные учреждения. В 2021 году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» начат капитальный ремонт детского сада «Радуга» в селе Горскино.

В Гурьевском филиале Кемеровского многопрофильного техникума дан старт масштабному ремонту. Уже в этом году техникум получит 4 новых мастерских, в которых будут готовить студентов по стандартам чемпионата WorldSkills Russia. Средства выделены в рамках программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Спорт

За 1000 дней в округе установлены 23 современные спортивные площадки. На стадионе «Горняк» в Салаире открыты новая хоккейная коробка, универсальная спортивная площадка и площадка для воркаута. В Гурьевске спорткомплекс «Металлург» теперь имеет современную мини-футбольную площадку с искусственным покрытием и площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Спортивная школа им. Б. В. Непомнящего пополнилась новым спортивным инвентарем. Приобретен автобус для перевозки спортсменов на тренировочные сборы в рамках реализации национального проекта «Демография». В 2021 году в рамках губернаторского проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» на территории устанавливается спортивный комплекс с воркаут-зоной, уличными тренажерами, площадкой с резиновым покрытием для стритбола и баскетбола, в поселке Раздольный поставят новую хоккейную коробку. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» до конца 2021 года в местной школе будет завершен капитальный ремонт спортивного зала.

Здравоохранение

За 1000 дней в округ поставлено новое оборудование: ультразвуковой цифровой диагностический сканер; рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс; аппараты ИВЛ; увлажнитель с интегрированным генератором потока; видеобронхоскоп; два передвижных флюорографа; концентраторы кислорода; видеогастроскоп. До конца года запланировано поступление рентген-установки на два рабочих места; флюорографа; аппарата искусственной вентиляции легких с мониторированием; наркозного аппарата и двух установок суточного мониторирования артериального давления.

Установлено 4 модульных ФАПа: в деревнях Шанда, Кочкуровка, Мостовая и поселке Тайгинский Леспромхоз. Планируется открыть еще 3 врачебные амбулатории – в селах Малая Салаирка, Новопестерево и поселке Сосновка, и 2 ФАПа – в поселке Лесной и селе Ур-Бедари.

Обновился и автопарк: в распоряжение медиков поступили 3 автомобиля скорой помощи; автобус для гемодиализа и реанимобиль Ford Transit. Построена вертолетная площадка для санитарной авиации. Выполнен ремонт фасада поликлиники № 1.

Жилье и благоустройство

В 2019 году заселен 58-квартирный дом в Салаире, в 2021 году состоится заселение двух 50-квартирных домов. В Гурьевске в домах по ул. 30 лет Победы, 13/1 новоселье отметят уже этой осенью. Дом в Салаире на ул. Савинцева, 9 планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Большое внимание при подготовке к 300-летию Кузбасса уделили благоустройству городской среды. Среди объектов – сквер «Юность» с первым в округе скейт-парком, Площадь торжеств в городском парке, сквер «Металлургов», литературный сквер им. поэта Михаила Небогатова, парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова в Салаире. В городах и селах установлены 22 детские игровые площадки, реализовано 17 проектов инициативного бюджетирования, отремонтированы 8 мемориалов Победы.

Помимо скверов и дорог, отремонтированы 50 дворовых территорий, фасады 34 домов, произведен капитальный ремонт крыш на 35 домах, заменено 23,5 км ветхих инженерных коммуникаций, проложено более 4 км нового водопровода, в котельных установили 8 современных котлов.

В Салаире построены новые очистные сооружения, начат первый этап модернизации скважины.

По поручению губернатора Сергея Цивилева ведется снос ветхих и аварийных объектов. С 2018 года снесено 137 строений, до конца года будут ликвидированы еще 32 объекта.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Салаире благоустроят парк «Молодежный», установят уличные тренажеры. В Гурьевске уже преобразилась «Заводская набережная» за краеведческим музеем. Там на 800 кв. м уложили брусчатку, установили скамьи, высадили дубы и ели.

В рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» идет строительство автогородка в Салаире, устанавливается хоккейная коробка в поселке Раздольный и спортивный комплекс в Гурьевске, благоустраивается территория памятника в селе Горскино. В планах – капитальный ремонт еще 38 крыш на многоквартирных домах.

Дороги и транспорт

К юбилею региона в Гурьевском округе капитально отремонтировано 37 км дорог. В Гурьевске улицы Ленина и 30 лет Победы стали шире, теперь здесь есть водоотводная система, новые тротуары, газоны, современные опоры освещения, а на ул. 30 лет Победы – велодорожка.

По новым дорогам ходит новый транспорт: автопарк «Гурьевской автоколонны» в рамках губернаторской программы обновления транспорта пополнили 27 новых автобусов. Также отремонтированы здание и прилегающая территория Гурьевской автостанции.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.